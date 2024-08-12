Если Путин 'сожрет' Украину, то пойдет дальше: Яшин открестился от своих слов о переговорах

Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из российской колонии в результате обмена заключенными между РФ и Западом, опроверг свои слова о том, что Украине нужно садиться за стол переговоров со страной-агрессорской Россией. Он призвал российского диктатора Владимира Путина вывести свои войска из Украины.

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Яшин заявил, что его первое интервью, которое он дал после своего увольнения, было не очень удачным. Об этом российский оппозиционер сказал в разговоре с Юрием Дудем.

Дудь спросил у Ильи Яшина, почему его позиция по поводу судьбы войны в Украине была так противоречива — он призвал к переговорам в интервью после обмена, а уже через сутки призвал Запад не "сдавать" Украину.

"Если вы позволите Путину сожрать Украину, он пойдет дальше. Вот без иллюзий", – заявил Яшин во время стрима, на который он вышел всего через 24 после своего первого интервью на свободе.

Российский оппозиционер объяснил, что давая комментарий российскому "Дождю" он "был на эмоциях" и потому "не очень удачно формулировал свои мысли".

"На самом деле не очень удачным было интервью "Дождю", поскольку я там не очень удачно сформировал свои мысли. Но речь не шла о том, что нужно провести переговоры о сдаче территорий. Я совсем не это имел в виду. Понятно, что только Украина должна решать, когда и в каком формате нужно вести переговоры. Я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. украинской стороны", – открестился от своих слов Яшин.

Он сказал, что "выпал из контекста" за 2 года заключения и не осознал, что само слово "переговоры" воспринимается как российский нарратив. Яшин заявил, что все время, начиная с 2014 года, говорил и продолжает это делать, что Путину необходимо вывести войска с территории Украины.

"Я говорил это на своих стримах до войны (полномасштабной – Ред.), я говорил это в последнем слове на суде. Я и сейчас говорю все то же", – подчеркнул Яшин.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после обмена России и Западом заключенными освобожденная российская оппозиция сделала несколько громких заявлений, в том числе предложила мировому сообществу ослабить санкции против РФ. Об этом заявил эксперт-дипломат, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Однако, по его словам, Запад вряд ли прислушается к таким призывам.

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