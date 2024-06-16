Есть 7 критериев: в Минэкономики объяснили, почему могут отказать в бронировании работников

В Украине предприятие может забронировать часть своих работников от мобилизации, если оно признано критически важным; для определения этого статуса обращают внимание на семь критериев. Бронирование конкретного сотрудника может не состояться, если документы будут поданы не в полном объеме или сфальсифицированы.

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Детали алгоритма бронирования объяснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко. Он дал комментарий в эфире объединенного новостного телемарафона.

Первый шаг – представители компании обращаются к властям, чтобы ее признали критически важной.

По словам замминистра, каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой перечень критериев. После того, как соответствующие службы проведут проверку, издается приказ о признании предприятия критически важным.

Далее компания подает список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали его статус "критически важного". Этот орган направляет списки в Министерство обороны или другие учреждения, такие как СБУ или разведка – туда, где военнообязанный стоит на учете.

Человека проверяют через реестр "Оберег" на соответствие военно-учетных данных и затем информацию передают Министерству экономики. Там проверяют наличие оснований для бронирования.

"Если каких-то документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны", – рассказал Фоменко.

Когда в бронировании могут отказать

По словам Фоменко, отказать в бронировании могут, если Минэкономики уверено, что документы не полностью представлены либо сфальсифицированы.

Замминистра отметил, что у ведомства есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов или на доработку, или аннулирование предыдущих решений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экономист Борис Кушнирук ответил на вопрос, может ли бронирование от мобилизации спасти экономику Украины.

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