Есть более 1600 целей: Жмайло рассказал о перспективах предоставления Украине 'Томагавков'

Американские ракеты Tomahawk будут в Украине в ближайшее время. Это решение фактически "на столе", сейчас обсуждаются технические моменты, такие как куда они должны лететь, и кто будет управлять запуском – украинские или американские специалисты.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он также оценил, как повлияет предоставление этого высокоточного оружия на ход войны.

Жмайло прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина хочет идти в наступление и ему надо принять решение по этому поводу.

По словам эксперта, Трамп имел в виду наращивание дальнобойных ударов Сил Обороны. И именно поэтому вопрос предоставления Украине Tomahawk "на столе".

"Год назад, когда я говорил, что мы обязательно подойдем к Томагавкам, то меня называли не в своем уме. А сейчас это решение фактически на столе. И дооформляются просто технические моменты: кто будет управлять, куда они должны лететь. Очевидно, что это должно быть согласовано с американцами", – сказал эксперт.

Дмитрий Жмайло отметил, что американские Tomahawk – это очень высокоточное оружие, несмотря на то, что дальнобойность этих ракет несколько уменьшается из-за запуска с наземных пусковых установок.

Но даже в уменьшенном радиусе дальнобойности "Томагавков" находится более полутора тысяч "жирных" целей на российской территории для нас, отметил эксперт.

По его словам, даже хотя бы одна ракета попадет в цель, это уже изменит парадигму войны.

"В радиусе 1600 километров, куда они могут долететь, находится минимум 1659 жирных целей для этих ракет. И нам возможно, чтобы их хотя бы десять, хотя бы одна полетела, потому что это уже будет просто изменение всей парадигмы, как она менялась с HIMARS, Gepard, Leopard, ATACMS, Storm Shadow – все нам давалось очень и очень трудно, ничего легкого не было и все говорили, что это невозможно", – подчеркнул эксперт.

При этом, по словам эксперта, неважно кто будет управлять запуском этих ракет, если это будут делать американские специалисты, то Украина сэкономит время на обучении специалистов.

"Даже американские специалисты могут запускать томагавки, чтобы не тратить время на то, чтобы обучать наших, украинских специалистов, чтобы это было как можно быстрее в случае необходимости. На этом этапе, если честно, все равно... Но если это американские специалисты, то мы понимаем, что там будет украинский персонал – без него никак. И, соответственно, в процессе использования этих ракет этот самый обмен опытом просто может и начаться. Потому что, как говорится, почему собственно нет. Или это может быть совместный опыт. Учитывая, что с Вашингтоном нужно будет согласовывать каждую цель", – сказал эксперт.

Он отметил, что наращивание дальнобойных ударов будет давить на Россию.

"А обвал российской нефти плюс политика с Индии, которая от нее отказывается, дает нам совместно очень и очень хорошие перспективы, чтобы президент Трамп, который пообещал завершить войну, выполнил свои обещания. Для нас это возможность прекратить сейчас конфликт на выгодных для нас условиях", – подчеркнул Жмайло.

Однако мы не должны на этом остановиться и облегченно вздохнуть. 3-4 года передышки мы должны использовать на то, что вооружаться дальше "чтобы здесь был западный капитал, западные технологии, чтобы наше оружие было у них, чтобы мы связывались с этими связями", – отметил Жмайло.

"И чтобы через 3-4 года, когда россияне восстановятся, потому что будет же ослабление санкций и снова в Россию потекут деньги, они посчитали и поняли, что новый виток агрессии может привести вообще к падению Российской Федерации. Вот то, чего нам нужно достичь в этой точке времени", – отметил эксперт.

Дмитрий Жмайло также прокомментировал слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что нам не стоит ожидать мирных лет. Украина должна быть готова к тому, что Россия перевооружится и снова будет планировать какие-то провокации и агрессию.

"За эти 3-4 года, когда будет происходить гонка вооружений, мы должны перегнать. На каждый "шахед" должен быть дрон-перехватчик, должна быть ракета, произведенная в Украине, полученная от западных партнеров, произведенная совместно. Потому что, напоминаю, что мы интегрируемся в западную систему, например, твердое топливо к тем же ракетам "Фламинго", которые уже показали свою эффективность, будет частично производиться в Дании. В Британии запускается линия производства именно украинских дронов, усиленная британскими технологиями, и британцы ее финансируют самостоятельно. Три года вся продукция будет идти исключительно для нужд сил безопасности и обороны, чтобы в результате иметь усовершенствованное оружие на своем вооружении. То есть, это очень и очень логичная модель. Они имеют большую технологичность, мы имеем скорость и дешевизну. И совместно, учитывая роль Вашингтона, который не хочет больше отвечать полностью за безопасность Европы, ну то, соответственно, этот пазл может очень и очень хорошо сложиться", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон разработал и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и о продаже через программу НАТО PURL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!