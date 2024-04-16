Есть две причины: Левченко объяснил, почему страны НАТО помогли Израилю в сбивании ракет, но боятся быть вовлечены в войну в Украине

Страны НАТО помогли Израилю в сбивании ракет, но боятся быть вовлечены в войну в Украине по двум причинам. Речь идет, в частности, о страхе, а также о том, что у России есть ядерное оружие.

Таким мнением в комментарии OBOZ.UA поделился военно-политический обозреватель Игорь Левченко. "Они (западные страны. – Ред.) боятся потому, что, во-первых, это к ним близко, ближе, чем Иран, потому что Иран далеко. Во-вторых, потому что у России есть ядерное оружие", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается того, почему партнеры помогают Израилю мгновенно, в отличие от помощи украинцам, эксперт объяснил, что это вопрос политической воли и политической готовности.

Игорь Левченко добавил, что изначально наши западные партнеры заявляли о том, что они персонально не будут никоим образом участвовать в боевых действиях против России, такие гарантии Ирану они тоже не давали.

"Здесь есть такие разные аспекты. Например, чисто технического плана, что иранские ракеты-беспилотники, которые запускались с территории Ирана, летели через воздушное пространство других третьих стран, например, из Ирака. Мы знаем, что США уже несколько десятилетий тесно связаны с Ираком, проводили там военные кампании, держали там большие контингенты и, в принципе, имеют соответствующие силы и средства. Поэтому, скажем так, если брать какую-то техническую сторону, то они, возможно, отвечают за безопасность воздушного пространства Ирака того же", – пояснил он.

Эксперт также уточнил, что в рамках обеспечения этой безопасности воздушного пространства третьи страны просто уничтожали находившиеся в их воздушном пространстве воздушные силы.

"Вот и все. Логика здесь может быть такова. Никто же не залетал, например, в воздушное пространство Израиля из третьих стран или даже в воздушное пространство Ирана, тем более. То есть все эти, насколько я понимаю, действия происходили в воздушном пространстве Ирака. Соединенные Штаты, так сказать, определенным образом заангажированы в ситуацию в Ираке и партнеры, потому что там не только американцы были, но там были и коалиционные силы, скажем так. Те же британцы, они с самого начала вместе с американцами проводили операцию против Саддама Хусейна еще в 2001 году. Поэтому, как говорится, это несколько другая история. Мы хотим, чтобы американские и британские самолеты залетали в воздушное пространство Украины и сбивали российские ракеты. Союзники говорили, что они не будут этого делать с самого начала, даже на начальном этапе, когда у нас ситуация с ПВО и эффективностью уничтожения российских ракет была, скажем, не очень. Нам это дали четко понять, что никто даже каким-то ограниченным воздушным контингентом принимать участие в этой войне не будет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 беспилотников и более сотни ракет. По данным израильских военных, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все были перехвачены, в том числе и союзниками.

Израиль пообещал ответ Ирану и назвал атаку объявлением войны. Со своей стороны Иран в ООН заявил, что это стало ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипучреждений в Дамаске, а военные действия Тегерана якобы были произведены в соответствии с Уставом ООН "по законной обороне".

Генсек ООН Антониу Гутерреш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана, отметив, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще одну войну".

Президент США Джо Байден созвал консультации в G7 по поводу ответа на атаку, срочно созвать заседание "Группы семи" призвала также Италия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!