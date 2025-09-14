Есть ли угроза нового вторжения России из Беларуси: в ГПСУ рассказали, что происходит на границе

По состоянию на 14 сентября российских военнослужащих на территории Беларуси недостаточно, чтобы осуществить новое полномасштабное наступление. Однако на учениях РФ и РБ "Запад-2025" нельзя исключать провокаций, как это было недавно с развертыванием ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области государства-агрессора.

Ситуацию оценил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В эфире телемарафона он отметил, что сотрудники ГПСУ и другие представители Сил обороны внимательно отслеживают обстановку.

"Нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия"

Демченко напомнил, что граница Украины с Беларусью усилена с самого начала полномасштабной войны, когда Минск поддержал Москву в ее агрессии против нашей страны.

Пограничники не фиксировали никакой нетипичной активности в приграничье РБ с начала новых военных учений. "Но пока Беларусь не прекратит поддерживать страну-террористку, это направление будет для нас угрожающим, а тем более в контексте, когда на ее территории присутствуют российские войска", – отметил спикер.

Сейчас в Беларуси нет такого количества сил и средств РФ, чтобы Украине угрожало новое масштабное наступление.

"Но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это, к примеру, было сделано по "Искандерам" и тех кадров, которые распространила Россия для того, чтобы снова демонстрировать свою силу и тем самым информационно влиять на страны Европы", – сказал Демченко.

Задача Украины заключается в оценке всего происходящего, чтобы в случае чего вовремя отреагировать действия врага.

"Наша задача – оценивать все, что происходит на территории Беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут будут осуществлены против нашего государства", – резюмировал спикер ГПСУ.

Что предшествовало

12 сентября на территории Беларуси начались совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Заявленная дата их окончания – 16 сентября.

В МО РБ утверждают, что тренировки военных на их территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах.

Минск называл целью отработку "обороны", а именно "совместных действий беларуских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии".

Как ранее писал OBOZ.UA, Институт изучения войны обратил внимание на то, что в программе "Запад-2025" задействовано значительно меньше личного состава, чем это было в 2021 году, когда такие учения проходили в последний раз.

