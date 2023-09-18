Есть погибший и раненые: войска РФ атаковали Сумщину с вертолетов и артиллерии

Оккупационные войска России в воскресенье, 17 сентября, обстреляли девять громад в приграничной с РФ Сумской области Украины. В результате ударов врага погиб один мирный житель, еще два получили ранения.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Российские войска из вертолетов, дрона-камикадзе "FPV", артиллерии и минометов атаковали Краснопольскую, Новослободскую, Белопольскую, Хотинскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Эсманскую, Ворожбянскую, Зноб-Новгородскую громады.

Всего было зафиксировано 34 обстрела и 179 взрывов.

С территории РФ оккупанты с вертолетов запустили четыре ракеты по Краснопольской громаде, одну ракету по Новослободской, 6 ракет – по Белопольской, 6 ракет по Хотинской громаде.

По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии. В результате одного из обстрелов один человек погиб, еще один мирный житель был ранен. Его госпитализировалі в медицинское учреждение. Кроме того, с территории России с самолета произведен пуск 6 ракет (типа – НУРС).

Видео дня

В Эсманской громаде была зафиксирована атака вражеского дрона-камикадзе "FPV", а по Ворожбянской громаде оккупанты били из артиллерии. При обстреле ранения получил местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правобережье Херсонской области 17 сентября снова было под вражескими обстрелами. В Томиной Балке погиб мужчина, а в Садовом пострадал сотрудник Национальной полиции Украины.

– Также 17 сентября Россия совершило массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, преимущественно направляя ее на юг Одесской области. Под утро там раздались взрывы – было поражено аграрное предприятие, без жертв.

– В ночь на 17 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Харьков ракетами. В городе раздались по меньшей мере пять мощных взрывов.

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