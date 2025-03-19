'Есть прямое попадание в больницу': Зеленский показал, как выглядит прекращение огня от Путина. Фото

Вечером во вторник, 18 марта, российские войска продолжили атаковать Украину дронами-камикадзе. В Сумах зафиксировано прямое попадание "Шахеда" в больницу.

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Последствия удара РФ показал президент Украины Владимир Зеленский. "Сейчас во многих регионах буквально слышать, что действительно нужно России. Около 40 "Шахедов" в нашем небе, работает ПВО", – отметил он.

Также враг наносил удары по городам Донецкой области, по дронам работали наши силы ПВО в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.

"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира", – написал президент.

Глава государства отметил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отбросил любые попытки руководителя РФ затянуть войну, подчеркнул Зеленский.

"Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа по гарантиям безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность прекращения ударов по энергетическим объектам РФ. Украина готова сделать такой шаг, если эта договоренность будет выполняться с обеих сторон.

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