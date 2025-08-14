Есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны: Буданов раскрыл детали

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью The Japan Times назвал три страны, которые имеют реальный опыт ведения современной войны на широкой линии фронта. Речь идет об Украине, России и Северной Корее.

Об этом он сказал в интервью The Japan Times. По словам Буданова, Северная Корея получает боевой опыт через участие в войне в Украине.

Что известно

Россия финансирует северокорейские войска и обеспечивает их техникой – суммы идут на десятки миллиардов долларов. Для экономики КНДР, одной из самых изолированных в мире, это значительные средства.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", – отметил глава украинской разведки.

Глава украинской разведки подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна имеет глобальное геополитическое измерение и представляет угрозу не только для Украины. Северная Корея получает уникальный боевой опыт, ведь в мире лишь несколько стран имели возможность вести войну такого масштаба.

"Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широкой линии фронта с использованием почти всех имеющихся средств, — это Украина, Россия и Северная Корея", – подчеркнул Буданов.

Кроме того, по его данным, в ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию около 6000 военнослужащих и от 50 до 100 единиц техники, в том числе основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80. Официально они якобы будут использоваться для инженерных работ – разминирования и строительства укреплений. Однако Буданов отметил, что не все эти силы могут ограничиться только этими задачами.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?" – отметил Кирилл Буданов.

Что предшествовало

Ранее в Сеуле неоднократно говорили об усилении сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, южнокорейская разведка заявляла, что КНДР поставила России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

