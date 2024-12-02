'Есть три варианта развития событий': в ГУР дали прогноз, как Россия использует солдат из КНДР и могут ли увеличить их контингент до 100 тысяч

Из 9 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, которые находятся на территории РФ, 2 тысячи уже переданы в боевые подразделения российских оккупантов. Вероятно, командование страны-агрессора планирует использовать их в активных боях либо в Украине, либо на Курщине, либо личный состав армии КНДР останется на второй линии обороны, что также представляет опасность для Украины.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью "Донбасс Реалии". В частности, он подтвердил информацию Bloomberg о том, что КНДР может отправить в РФ до 100 тысяч своих военнослужащих.

"Безусловно, есть вероятность того, если Северная Корея втянута в войну, в активные боевые действия, то они могут увеличить свой контингент. Мы не исключаем такой возможности, и по оценкам ГУР, да, это действительно может быть до 100 тысяч", – сказал Андрей Черняк.

По его словам, это может происходить благодаря определенным договоренностям, в рамках которых Северная Корея сможет "выторговать у РФ" ресурсы, в которых она нуждается.

"Это будет технология, это будет питание, или это будет какое-то новейшее вооружение. Они просят все. Я думаю, что в соответствии с этим будут и какие-то поступления личного состава", – сказал представитель ГУР.

Он также сказал, что 11 тысяч находящихся в РФ военных из КНДР "хотя по количеству их немного", все же представляют опасность и для Украины, и для того региона, откуда приехали.

"Нам пока неизвестно, в какой роли они будут участвовать в боевых действиях, но мы понимаем, что те солдаты, которые останутся в живых и вернутся на территорию Северной Кореи, это уже будут люди, обученные правилам современной войны", - пояснил Черняк. .

Установлено, что на полигонах Курщины северокорейцы проходят как всеобщую военную подготовку, так и специфическую подготовку как операторы БПЛА.

"После того, как они вернутся домой, это будут обученные специалисты, которые, во-первых, сами понимают, как управлять БПЛА. Во-вторых, это уже будут инструкторы. 11 тысяч, сколько их там вернется, инструкторов, которые смогут научить миллионную северокорейскую армию новых условий ведения войны, новых условий ведения боевых действий", – сказал представитель разведки.

Поэтому эти военные представляют опасность для Южной Кореи, Японии и всех демократических стран в этом регионе, предостерег Черняк.

Относительно планов РФ использовать контингент из КНДР, здесь могут быть три сценария. В настоящее время в оперативном резерве есть 9 тыс. военнослужащих, 2 тысячи уже переданы в боевые подразделения ВС РФ.

"Здесь есть три варианта развития событий. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории России, на территории Курщины. Или они останутся в оперативном резерве на второй линии обороны, что в принципе для Украины тоже представляет опасность. Почему? активных боевых действий", – сказал представитель ГУР.

По его словам, 2 тысячи северокорейцев направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск.

"Если они уже попали в те подразделения, которые ведут активные боевые действия, значит, мы можем с уверенностью сказать, что они тоже уже присоединились к ведению боевых действий. Возможно, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", – сказал Черняк.

Также он прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что армией КНДР в РФ руководит генерал Ким Йон Бок :

"По нашей информации действительно контингентом северокорейских войск в России командуют три генерала. Их максимально скрывают, их максимально охраняют. Они в закрытых лагерях, для них проводится подготовка, но их максимально пытаются спрятать от всех".