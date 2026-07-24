"Есть вопрос": Игнат указал на нюанс, связанный с вторжением российского дрона в Румынию

Российский дрон с каналами управления, который 24 июля пересек границу Румынии, мог быть намеренно направлен на территорию страны НАТО. Такая ситуация вызывает вопросы относительно возможных намерений России.

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Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские войска используют не только классические беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и дроны-имитаторы "Пародия". В последнее время возросла доля реактивных беспилотников, которая может составлять от 20% до 30% от общего количества дронов, применяемых оккупантами.

Он отметил, что это создает дополнительный вызов для украинской ПВО, ведь такие цели требуют перехвата авиацией или зенитными ракетными комплексами.

Игнат также сообщил, что Россия начала использовать ударные беспилотники с каналами управления. Это позволяет оператору в режиме реального времени изменять маршрут полета и определять новую цель. По его словам, такие беспилотники часто применяют для ударов по движущимся объектам, например локомотивам и автомобилям.

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Представитель Воздушных сил отметил, что именно такой дрон с меш-сетями 24 июля пересек государственную границу Украины в районе Вилкового и залетел на территорию Румынии. После этого, по его словам, румынская сторона подняла истребители.

"Видно, что если он действительно был оснащен каналами управления, то возникает вопрос: делают ли это россияне намеренно, направляя эти дроны в страны НАТО", — заявил Игнат.

Что предшествовало

Утром 24 июля румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. По словам президента Румынии Никушора Дана, дрон был сбит над безлюдной местностью, поэтому угрозы для гражданского населения не было.

По информации президента, инцидент произошел около 11:00. Истребитель открыл огонь после того, как беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Поскольку сбивание произошло над незаселенной территорией, операция не создавала никаких рисков для людей.

На момент публикации компетентные службы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее уже был случай, когда российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая. Дрон был российским "Шахедом" под местным названием "Герань 2", говорилось в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

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