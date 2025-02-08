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Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома

Дарья Дурова
War
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Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома

Генерал Александр Сырский ровно год на должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Подводя итоги, он озвучил восемь ключевых приоритетов своей работы.

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Соответствующий пост Сырский опубликовал на своей странице в Facebook 8 февраля. Он отметил, что командует армией, которая продолжает беспрецедентную борьбу с противником, что преобладает в количестве личного состава, технике, боеприпасах, ракетах.

"Благодарю каждого и каждую, кто преданно и мужественно воюет за нашу Родину. Для меня честь быть с вами в одном строю", – заявил генерал.

Первый, ключевой приоритет – это сохранение жизни людей.

"Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата – самое важное. Поэтому в Вооруженных силах разработана и внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих". Ключевыми направлениями программы являются: технологизация армии, усовершенствование подготовки украинских защитников, улучшение предоставления медицинской помощи на всех этапах. Важный аспект реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава", – заявил Сырский.

Второй приоритет: бей издалека.

Наши воины в 2024 году получили более 1,3 миллиона беспилотников от государства. ВСУ первые в мире создали Силы беспилотных систем. Также развиваются направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов.

За год количество целей, пораженных ударными БПЛА разных типов, превысило 461 тысячу.

Год назад преимущество ВС РФ в артиллерийских боеприпасах было примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

Что касается контрбатарейной борьбы, то за год уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8400).

Третий приоритет: чтобы побеждать, готовься.

Сырский напомнил, что срок базовой всеобщей военной подготовки увеличен до 1,5 месяца. Программа обучения расширилась, и в Генеральном штабе рассматривается возможность продления БОВП до 2 месяцев.

"Усиливаем подготовку инструкторов. Провели успешный эксперимент по проведению БОВП на тыловых фондах боевых бригад. Кроме того, я настаиваю на обеспечении 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БОВП еще перед боевой работой. Чем более подготовленным и психологически устойчивым будет воин, тем крепче будут наши позиции на фронте.

В этом году впервые подготовка на иностранных образцах вооружения и военной техники осуществляется не за границей, а в Украине, что существенно оптимизирует затраты и время. Это стало возможным за счет увеличения количества подготовленных заграницей инструкторов. Также увеличена относительно зарубежной доля подготовленных в Украине сержантов и ключевых специалистов – снайперов, саперов, боевых медиков", – рассказал главком.

Четвертый приоритет: Россия в огне.

Украина наращивает удары по военным объектам на территории РФ: воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться агрессия Москвы против нашего государства.

Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории России уже достигла 1,7 тысячи километров. Готовятся и новые дальнобойные средства.

За этот год целями удачного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения. Воздушными силами и другими составляющими Сил обороны за год уничтожено 9 200 воздушных целей разных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023-м (3 798).

Пятый приоритет: нестандартные действия.

Украина способна не только обороняться, но и контратаковать, бить и гнать врага. Это показала и Курская операция. Наши воины создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков, и там взяли в плен 924 военных армии РФ.

Создание новых механизированных бригад помогло привлечь к Курскому наступлению свежие подразделения. Благодаря этому удалось вывести три бригады Десантно-штурмовых войск с Донбасса на восстановление боеспособности, доукомплектовать и довооружить их. Это дало результат: уже более шести месяцев мы удерживаем сотни квадратных километров территории страны-агрессора.

Шестой приоритет: изменить, чтобы победить.

Сырский сообщил об аудите воинских частей и органов военного управления, в том числе и ГШ ВСУ. В результате расформирован и сокращен ряд военных структур и учреждений, что позволило устранить дублирование функций, убрать несвойственные функции и уменьшить неоправданно раздутые штаты.

За счет высвобождаемого личного состава мы доукомплектовали органы управления оперативного, тактического уровней и боевые воинские части. Около 70 тысяч военнослужащих отправлены в зону боевых действий в результате сокращения (уменьшения) численности частей охраны, обслуживания и обеспечения.

Также кадровый состав Генерального штаба и аппарата главнокомандующего усилен опытными боевыми генералами и офицерами.

Седьмой приоритет: наращивание возможностей.

Вооруженные силы нарастили боевой потенциал, что позволило не допустить прорыва противника и сдерживать его наступление, несмотря на увеличение численности группировки вражеских войск еще на 140 тысяч человек.

Были созданы штурмовые подразделения (роты, батальоны); на их основе формируются штурмовые полки.

"Также нам удалось ощутимо нарастить способности Вооруженных сил по борьбе в электромагнитном спектре. Дополнительно сформирован батальон радиоэлектронной борьбы, более 100 рот РЭБ в бригадах и отделение РЭБ в линейных батальонах бригад. Начато формирование отдельного учебного Центра подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы. Разработаны и начаты внедрения в войсках системы управления средствами РЭБ "Айсберг". Проведена кодификация 83 новейших средств РЭБ и поставлены в войска десятки тысяч средств. Проведено наращивание возможностей подсистемы РЭБ "Покров", – рассказал генерал.

Он напомнил о противодействии российским беспилотникам за счет привлечения сводных самолетных и вертолетных отрядов, экипажей БпЛА-перехватчиков.

"Мы обеспечили запрет действий надводных сил противника в западной части Черного моря, чем создали условия для запуска морского коридора и экспорта из/в порты Украины. Заставили Черноморский флот России отвести фактически все боевые корабли, в том числе носителей "Калибров", из Севастополя и Феодосии в Новороссийск", – указал генерал.

Также инициирован переход на корпусную систему; введена в действие Концепция реорганизации вооруженных сил в условиях войны с целью максимальной реализации боевого потенциала.

"Несмотря на то, что реформу приходится воплощать прямо на марше, мы последовательно и уверенно двигаемся по этому пути", – уверен Сырский.

Восьмой приоритет: единство – залог нашей стойкости.

"Этот год я прошел вместе с нашими воинами. Я регулярно встречаюсь с ними на передовой, слышу их предложения и пожелания, работаю вместе с ними на пунктах управления над новыми решениями для фронта. Знаю, что они устали. Для многих эта война длится уже скоро 11 лет. Три последних года – без отдыха, в постоянной борьбе.

Есть ли проблемы? Да, есть. Но мы знаем эти вызовы и делаем все возможное, чтобы их преодолеть. История доказывает: Украина будет существовать, пока есть ее Вооруженные силы. А Вооруженные силы будут воевать до тех пор, пока украинский народ будет стоять с ними бок о бок. Помните, что единство – это то, что помогло нам выстоять в 2022-м и что должно вести нас к победе сейчас. Вижу в этом свою миссию и выполняю ее.

И напоследок, но о главном. Когда вы видите уставшего украинского солдата, который на несколько дней приехал с фронта увидеть свою семью, подойдите и поблагодарите. Потому что мы все – семья. Потому что этот солдат – единственный, кто стоит между вами и безжалостным российским захватчиком", – призвал генерал.

Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома
Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома
Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома
Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома
Есть восемь приоритетов: Сырский рассказал о годе службы в должности главкома

Как ранее писал OBOZ.UA, 6 февраля Александр Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы. Хотя враг формирует новое подразделение – войска беспилотных систем ВС РФ, в этой войне инициатива в направлении беспилотных систем принадлежит Украине.

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