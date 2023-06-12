Есть все факты, чтобы привлечь Россию к ответственности в Международном суде ООН, – представитель Украины

У Международного суда ООН имеются достаточные факты, чтобы рассмотреть возможность привлечения России к ответственности за нарушение двух конвенций – Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации. Суду следует принять меры в настоящее время, чтобы обеспечить справедливую ответственность за прошлые события и защитить будущие права и интересы..

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Об этом сообщила представитель Украины - директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева. Международный суд ООН в июне проводит публичные слушания по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации.

"Украина продемонстрировала в своих письменных и устных ходатайствах, что российская ложная реальность рушится, когда сталкивается с убедительными доказательствами нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд имеет все необходимые факты, чтобы ознакомиться с "потемкинской деревней", которую Россия построила, и привлечь Россию к ответственности за серьезные нарушения ею этих Конвенций", – подчеркнула Золотарева.

Действительно, по словам источника, Международный суд ООН должен незамедлительно приступить к действиям, чтобы обеспечить ответственность за прошлые нарушения и защитить интересы на будущее. Это позволит привлечь виновные стороны к справедливому рассмотрению и обеспечить, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем.

"Пока часть нашей страны находится под российской оккупацией, наши люди ежедневно сталкиваются с дискриминацией. И как только наша территориальная целостность будет восстановлена, любые будущие отношения должны основываться на том, что Россия уважает международное право, не допускает возможности содействия финансированию терроризма в Украине. Госпожа президент, члены суда, я стою перед Всемирным судом, чтобы требовать защиты основных прав человека украинского народа. Мы стремимся к справедливости и ответственности согласно международному праву", – отметила она.

В июне Международный суд ООН проводит публичные слушания по делу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и запрете всех форм расовой дискриминации.

Слушания состоят из двух раундов выступлений сторон. Юридическая команда Украины выступает 6 и 12 июня, в то время как представители России будут выступать 8 и 14 июня.

Международный суд ООН уже 8 ноября 2019 года признал свою юрисдикцию по данному делу о нарушении Россией двух конвенций. Это обеспечивает суду право рассмотреть дело и принять решение на основе представленных доказательств и аргументов от обеих сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессорки России против Украины. Там стремятся привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию, которые нарушили Устав ООН.

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