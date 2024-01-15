Эстония подготовила план для Запада, как помочь Украине выиграть войну: в чем суть

Министерство обороны Эстонии подготовило план по достижению Украиной победы в войне. Документ предназначен для всех стран-участниц рабочей группы Рамштайн.

Видео дня

Главный тезис – Запад не должен бояться помогать Украине в войне, передает эстонский национальный вещатель. ВВП стран формата Рамштайн составляет 47 триллионов евро, и в помощь Украине дают только 0,2 процента, когда ВВП РФ оценивается в 2 триллиона евро.

"Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись. так сказать", - отметил глава комиссии парламента по вопросам гособороны Калев Стойческу.

Западным странам нужно нарастить создание оборонно-промышленного сектора. "Но главная проблема не нынешние объемы производства, а нерешительность западных союзников и, к сожалению, наибольшую роль здесь играют США. Если бы сейчас Вашингтон делал четкие шаги, то и европейские страны были бы более решительными", – заявил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник .

Как сообщал OBOZREVATEL, с сентября прошлого года работа группы Рамштайн переформатирована на длительную помощь нашему государству. В ее рамках рассматривается долгосрочное планирование в рамках коалиций – авиационной, противовоздушной, танковой и других.

Ранее в США указывалось на необходимость усиления защиты украинского неба. Это особенно важно в связи с приходом зимы и возобновлением энергетического террора со стороны войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!