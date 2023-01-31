Эта ''крошка'' понравится ''охотникам за ''шахедами'': Порошенко показал процесс превращения DAF в мобильный ЗРК

Петр Порошенко показал уникальные кадры из мастерской, где британские грузовики DAF превращают в орудия "охотников за "шахедами". Как известно, уже несколько таких грузовиков с зенитными установками Порошенко передал в подразделения ПВО.

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Первая партия из 5 грузовиков с зенитной установкой уже была передана в Ровно для защиты границы с Беларусью. Об этом Ретро Порошенко рассказал в Facebook.

"Крутость этих фото просто зашкаливает. Посмотрите, с какими лицами ребята монтируют зенитку на наш модифицированный ДАФ. Эта "крошка" весом в тон – способна уничтожить рашистский "шахед" и даже танк. Потому что теперь она имеет колеса и может быстро переместиться на нужное расстояние. к враждебному объекту", – рассказал Порошенко на Facebook.

"Первую партию – , а это 5 грузовиков с зенитными установками – , мы передали в Ровно. Там они будут закрывать границу с Беларусью", – отметил он.

"А именно эта машина пойдет уже в другой регион. Пока не скажу куда именно, но воины пообещали показать видео с первым сбитым "шахедом". Я пообщался с представителями нашего героического ПВО и могу вам с уверенностью сказать: им все нравится. опыт с 2014 года и с нетерпением ждут, когда завершатся работы и грузовик будет у них, чтобы избивать россиян", – рассказывает Порошенко.

"Это наша совместная работа. Воины дали свою зенитную установку, а мы грузовик, который в боевых условиях добавит мобильности нашим защитникам. С ребятами не прощаемся, потому что скоро встретимся. А мы продолжим делать все, чтобы усиливать Вооруженные Силы Украины", – отмечает пятый Президент Украины.

15 января Порошенко в Ровно передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, переоборудованных под "антишахеды". Это – совместный проект, который в Ровно Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" реализуют с военными, местными властями и командой "Евросолидарности".

"У нас появилась с городскими головами очень крутая инициатива. Мы будем использовать ЗУ 23-2, которые очень хорошо себя зарекомендовали как " антишахеды "", - пояснил Порошенко.

"Эти зенитные установки очень хорошо себя зарекомендовали не только против воздушных целей, но и боевых бронированных машин врага, они будут хорошо рвать русскую", – замечает Порошенко.

"DAFы имеют очень хороший опыт боевого применения во время этой войны. У них огромная проходимость. Они очень надежны, имеют огромную мобильность. Все машины прошли техническое обслуживание, прошли подготовку – все для того, чтобы они не отказали в бою", – говорит Порошенко. .

Как сообщил Петр Порошенко, такие же грузовики готовятся для передачи в другие украинские города. В целом Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовал три сотни британских автомобилей DAF. Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Три комплекса такой техники уже поступили в войска.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

Начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Дело общин" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", достигла 2 млрд 100 млн грн.