Премьер-министр Виктор Орбан снова упрекнул Запад в поддержке Украины. По его словам, от данных действий страдают украинцы.

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Об этом одиозный политик заявил на конференции представителей правых и ультраправых сил. По его словам, войну невозможно остановить мирным путем. Для этого должно быть прекращение огня и немедленно, как можно быстрее.

"После отправки на передовую военные имеют шанс выжить 4-7 дней. Во время моего выступления в Украине погибли десятки человек", – отметил он.

Орбан также выделил "ошибки Европы" в вопросе передачи оружия для ВСУ.

"Первой ошибкой Европы была глобализация этой войны. Единственной страной, которая на следующий день после начала войны заявила, что ее нужно локализовать, была наша страна. Стратегия Запада состоит в том, что украинцы воюют и гибнут, а мы даем им деньги, информацию и оружие", – сообщил он.

Кроме того, он назвал стратегию Запада безуспешной.

"Это, по их мнению, приведет к поражению России. За последний год или около того стало понятно, что эта стратегия не принесет нам никаких побед. Либо мир должен быть заключен немедленно, или нужна новая стратегия. Но таких нет. Поскольку украинцы в живой силе невыгодны, надо бы посылать солдат, а этого никто не хочет и не решается. Я считаю, что это ошибка планирования со стороны ЕС, за которую украинцы платят огромную цену. Сейчас мы направили 70 миллиардов евро, а затем обсуждаем, присылать ли еще 50 миллиардов, когда ЕС нуждается в каждом пенни, чтобы восстановить свою конкурентоспособность", – отметил он.

Напомним, в начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить. Тогда его очень "обеспокоило", что Украина может понести потери: Орбан заявил, что контрнаступательная украинская операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул, что "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся".

Перед тем же "друг Путина" также выступал с заявлением, что украинцам на поле боя не победить. По его словам, военные действия Украины обречены, а дальнейшая помощь якобы приведет только к новым жертвам.

При этом, по мнению Орбана, "неважно, кто к кому вторгся".