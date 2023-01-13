''Эти мужественные ребята умножают на ноль ''вторую армию мира'': Порошенко привез 46-й бригаде, воюющей в Соледаре, почетный флаг и коины

Петр Порошенко во время своей поездки в Донецкую область встретился с воинами легендарной 46 отдельной аэромобильной бригады, которая держит оборону в Соледаре. Он привез мужественным защитникам флаг и коины (памятные монеты).

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Порошенко пообщался с героями и поблагодарил за защиту украинской земли. Об этом пятый президент рассказал в Facebook.

"Сейчас вся страна и даже мир, затаив дыхание, следит за легендарной отдельной аэромобильной бригадой, которая держит оборону в Соледаре. Следит и молится о наших защитниках", – подчеркнул Порошенко.

"Эти мужественные ребята умножают на ноль "вторую армию мира" и разрушают все мифы, которые Соледар захвачен россиянами или сдан", – заявил пятый Президент Украины.

Он рассказал, что имел возможность пообщаться с воинами 46-й бригады.

"Ребята говорят, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Сплетни россиян о том, что бригада в окружении – не соответствуют действительности. "До окружения еще очень далеко, и мы точно им этого не позволим", – сказал мне полковник бригады", – рассказал Порошенко.

"Моральный дух и мотивация воинов чрезвычайно высоки. Потому что они дерутся за свое и не собираются никому отдавать. В знак благодарности и уважения вместе с Виталием Гайдукевичем передали флаг и коины лучшим из лучших – нашей 46-й бригаде", – отметил он.

"Хочу сказать, что ни у кого такого флага, как у 46-й, нет. Коины, если просто говорить, то это – один из символов перехода на стандарты НАТО. Я поездил много по миру, и встречался с командирами больших частей стран НАТО – и американскими, и немецкими, и британскими. У каждой бригады есть свой коин. Сама бригада устанавливает, какие привилегии имеет тот, кто имеет коин. На самом деле это возможность распространять информацию о бригаде", - пояснил Порошенко.

"Наши друзья из бригады принимали непосредственное участие в утверждении этого коина, это плод совместной работы. И если мы говорим о поднятии морально-боевого духа, то трудно переоценить роль этих вещей", – убежден пятый президент.

"Благодарен командиру бригады и всему личному составу. Вся Украина гордится вами", – добавил Порошенко.

Заместитель командира бригады отметил, что ситуация на участке ответственности бригады сейчас сложная, но контролируемая: "ситуация непростая, сложная. Ребята держатся. Поэтому ваш приезд очень уместен и своевременен".

Десантник высоко оценил привезенный Порошенко бригадный флаг, а также коины.

"Это что-то невероятное. Флаг – это просто шедевр. Коин – это шедевр, плюс необычно. Его берешь в руки и уже не хочется никому отдавать", - сказал заместитель командира.