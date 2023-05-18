'Это безумие': Лукашенко заявил, что не верит в контрнаступление ВСУ, и заговорил о необходимости переговоров

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в том, что Украина проведет контрнаступление. Он заявил, что контрнаступления "нет и быть не может", а разговоры о его подготовке – это "дезинформация".

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Лукашенко также ретранслировал кремлевскую методичку о якобы значительном преимуществе РФ на поле боя и назвал намерения Украины освободить свои территории "безумием". Заявление беларуского диктатора ретранслируют пропагандисты.

"Самая большая дезинформация – это контрнаступление. Никакого контрнаступления, на мой взгляд, нет и быть не может", – поделился своим "экспертным мнением" Лукашенко.

Он также выдал тезис о тотальном преимуществе России в живой силе и технике, очевидно, забыв, что Москва активно педалирует тезис о том, что в войне против Украины задействован "ограниченный контингент".

"Это просто безумие. Один к пяти на фронте воевать в технике и живой силе – это просто безумие! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – сказал беларуский диктатор, в очередной раз привычно переложив ответственность за российскую агрессию на страны Запада.

Разговоры о подготовке украинского контрнаступления Лукашенко окрестил "дезинформацией".

"В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли это сражение", – привел странную аналогию самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также заявил, что Москва и Минск якобы постоянно пытаются начать переговоры, чтобы "разрешить конфликт".

Напомним, после того, как Лукашенко стал реже выходить на публику, СМИ заподозрили у него проблемы со здоровьем. Масла в огонь подлил также срочный отъезд диктатора из Москвы 9 мая, когда Лукашенко, засветившись на путинском параде на Красной площади, не остался даже на торжественный обед в Кремле.

Впоследствии журналисты узнали, что Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах после слухов о проблемах со здоровьем, там он провел не менее двух часов.

Впоследствии в сети всплыла информация, что у беларуского диктатора возникли серьезные проблемы со здоровьем: в частности, он испытывает, вероятно, серьезные проблемы с эндокринной системой и страдает от кардиологического заболевания.

Чтобы покончить с разговорами о своем самочувствии, Лукашенко появился на публике после нескольких дней отсутствия. Он поразил болезненным видом. Также у диктатора была перебинтована рука.