«Это будет прямой признак»: полковник назвал главный признак возможного наступления из Беларуси

В Беларуси продолжают фиксировать развитие военной инфраструктуры вдоль границы с Украиной. В то же время эксперты не видят признаков формирования ударной группировки для возможного вторжения.

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Военные аналитики называют конкретные признаки, которые могут свидетельствовать о резком изменении ситуации. Об этом сообщил полковник Вооруженных Сил Украины в отставке, Герой Украины Дмитрий Кащенко в проекте "Украинский фокус. Утро".

Что происходит у границы

По словам Дмитрия Кащенко, Беларусь продолжает развивать инфраструктуру вдоль украинской границы. В частности, речь идет о строительстве дорог и обустройстве позиций для артиллерии.

Он отмечает, что такие действия могут выглядеть как элементы подготовки, однако пока признаков формирования ударной группировки российских или белорусских войск не наблюдается.

Главный признак возможного наступления

Ключевым сигналом, который может свидетельствовать о реальной подготовке к вторжению, Кащенко назвал развертывание мобильных госпиталей вдоль украинской границы.

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"Если действительно на территории Беларуси начнут развертывать мобильные госпитали вдоль границы – это будет уже прямой признак того, что вот-вот начнется вторжение", – пояснил он.

Позиция Лукашенко

Отдельно полковник прокомментировал роль руководства Беларуси в возможном расширении войны. Он напомнил, что в 2022 году режим Александра Лукашенко не присоединился непосредственно к наступлению на Украину, несмотря на давление со стороны России.

По его мнению, и сейчас Минск вряд ли пойдет на прямое втягивание в войну, учитывая политические риски и состояние белорусской армии.

Оценка военных возможностей

Кащенко также отметил, что белорусские вооруженные силы не располагают достаточным количеством подготовленного личного состава для ведения современной войны.

В то же время он подчеркнул, что Россия способна перемещать свои критически важные объекты вглубь территории, тогда как Беларусь остается более уязвимой для потенциальных ударов.

"Беларусь очень сильно зависит от мнения Китая и Европы. Поэтому у меня довольно большие сомнения, что Лукашенко на это согласится. Но именно эти признаки, о которых нам пишет белорусская оппозиция, да, они действительно имеют место, и Украина должна на это реагировать", – резюмировал Кащенко.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России в обстрелах украинской территории. В Беларуси работает оборудование, которое используется для корректировки российских атак на гражданские объекты, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

– "Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему на это должно хватить", – заявил президент.

– 21 июня Зеленский напомнил об этом предупреждении. Также он рассказал, что Украина ещё до публичных заявлений посылала Беларуси сигналы через разведку и военные каналы, призывая прекратить любую техническую помощь российской армии.

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