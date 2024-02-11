'Это буквально спасение жизней': Зеленский шокировал информацией о количестве сбитых 'Шахедов' с начала года. Видео

С начала 2024 года и до сейчас украинские силы противовоздушной обороны уничтожили уже 359 "шахедов", которые Россия запустила против нашего государства. Сорок из них – только ночью с 10 на 11 февраля.

Шокирующие цифры озвучил в вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский. Методом простых математических расчетов уже можно сравнить среднее количество дроновых атак в этом году и прошлом: 359 "шахедов" – это 8,5 в день, тогда как за весь 2023 год было 2576 БПЛА – 7,7 в день.

Глава государства подчеркнул, что почти весь результат обеспечили мобильные огневые группы. Именно точность защитников неба, работа РЭБ и поддержка партнеров по воздушному щиту обеспечивают спасение жизней наших граждан.

"Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это – один из ключевых приоритетов года", – подчеркнул глава государства.

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