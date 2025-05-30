Это была операция ГУР: новые подробности взрывов под Владивостоком в месте дислокации батальона 'известной' бригады РФ. Видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 30 мая провело успешную операцию в районе российского Владивостока. Разведчики устроили взрывы в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

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В результате поражена живая сила, военная техника, спецсредства, россияне вынуждены были перекрыть дороги и проводить эвакуацию. Подробности сообщили источники OBOZ.UA.

По меньшей мере два взрыва, прозвучавшие рано утром вблизи бухты Десантная под российским Владивостоком, являются следствием успешной операции ГУР, утверждают источники.

"Привет" от украинской разведки зафиксирован в районе места дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Эта бригада принимает активное участие в боевых действиях против Украины. Задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области. Оккупанты из рядов 155 ОБрМП ВС РФ отличались жестоким отношением к пленным украинским воинам, казнями безоружных и надругательством над телами погибших защитников Украины.

"Прославилась" 155 бригада также тем, что осенью 2022 года под Угледаром была фактически разгромлена: она потеряла, по некоторым оценкам, около 1,5 тыс. солдат и почти всю технику.

Как отмечают источники OBOZ.UA, один взрыв произошел в районе КПП, второй – в месте пребывания личного состава и командования воинской части. Поражена живая сила, военная техника и спецсредства врага.

Свидетельства успешности операции ГУР с самого утра наблюдали местные жители, которые подтверждают, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет, а с территории воинской части военными "Уралами" вывозили поврежденную технику.

При этом местные власти решили не отступать от привычной тактики сокрытия потерь. Там причиной "инцидента" назвали "взрыв двух газовых баллонов". Отдельно – и опять-таки, привычно для россиян, – подчеркивалось, что пострадавших в результате взрывов якобы не было.

Тем временем из-за "взрыва баллонов" во Владивостоке объявляли "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части была заблокирована, также российские силовики перекрывали дорогу между бухтой Шамора и поселком Щитовая.

Напомним, как рассказывал утром 30 мая OBOZ.UA, под Владивостоком прогремели взрывы в районе бухты Десантная. Российские силовики перекрывали дороги в районе и обыскивали все машины, которые из него выезжали, а в небе местные наблюдали вертолет.

Подобная активизация была связана с двумя мощными взрывами в районе бухты Десантная, что, по данным из открытых источников, является районом базирования нескольких подразделений российской оккупационной армии. Эти взрывы официально были названы "инцидентом", угрозы от которого якобы были ликвидированы. Однако до истории с "баллонами" никто из представителей местной власти или силовых структур даже не намекал на то, в чем же заключается "инцидент" и чем и кому именно он угрожал.

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