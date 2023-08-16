"Это была ошибка": чиновник НАТО объяснил свои слова об обмене территории Украины на членство в Альянсе

Стиан Йенсен, начальник штаба генсека НАТО Йенса Столтенберга, признал, что сделал ошибку, когда заявлял о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на отказ от некоторых своих территорий. Чиновник отметил, что "не должен был так говорить".

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Собственное скандальное высказывание Йенсен прокомментировал норвежскому изданию VG 16 августа. Напомним: 15 августа во время дебатов Arendal Week глава канцелярии генерального секретаря Альянса сказал: "Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО".

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", – исправил себя чиновник.

Представитель военного блока подчеркнул: украинцы сами должны решать, на каких условиях они будут готовы вступить в переговоры и о чем они готовы договариваться. "Это полностью независимое право Украины", – заверил Йенсен.

Он добавил, что "абсолютно центральную" роль в переговорах будет иметь ситуация на поле боя.

"Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно", – заявил представитель НАТО.

Также он обратил внимание на то, что Украина обязательно должна получить "надежные гарантии безопасности, обеспечивающие ее будущее".

Россия, по словам Йенсена, не демонстрирует признаков того, что она готова закончить войну. "Именно поэтому для Украины так важен военный прогресс: чтобы изменить расчет Москвы, дать понять Москве, что время не на их стороне, что со временем они не победят. Теперь оружие – это путь к миру, как сказал мой босс Йенс Столтенберг", – отметил сотрудник НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали заявление Стиана Йенсена о территориальных уступках "абсолютно неприемлемым". Более того, участие отдельных представителей НАТО в формировании подобных нарративов играет на руку России.

– Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что предложение Енсена странное и это "проигрыш демократии".

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