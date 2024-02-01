'Это четкий сигнал, что Украина выстоит': Зеленский поблагодарил ЕС за выделение рекордных 50 млрд евро для Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза за выделение рекордной помощи для Украины в размере 50 млрд евро. Глава государства подчеркнул, что такое решение ЕС является четким сигналом того, что наша страна выстоит в борьбе против российской агрессии.

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По словам президента, очень важно, что решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами Евросоюза. Об єтом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что финансовая помощь от ЕС в размере 50 млрд евро рассчитана на четыре года. Также глава государства добавил, что единогласное голосование за это решение является четким признаком крепкого единства и поддержки Украины.

"Специальное заседание Европейского совета. Благодарен за решение по финансовому инструменту для нас, для нашего народа, для Украины. Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро на четыре года. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит", – заявил президент.

Вместе с тем президент заявил, что таким решением Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Также Зеленский отметил, что единство в глобальных процессах должно и дальше царить в Европе.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ. Официальные детали решения пока неизвестны, однако по неофициальным данным журналистов, через 2 года состоится пересмотр плана помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о предоставлении Украине помощи объявили и в Швейцарии. Страна предоставит 1,5 млрд франков (около 1,75 млрд долларов) – средства будут выделены в рамках пакета помощи, рассчитанного на 2025-2028-й годы.

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