'Это факт': Зеленский рассказал о просьбе партнеров не бить по НПЗ России и объяснил, когда Кремль мог стать банкротом

Партнеры Украины на разных уровнях обращались с просьбой уменьшить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Такие сигналы были связаны с опасениями относительно влияния атак на мировые цены на энергоресурсы.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что просьбы от партнеров действительно поступали, однако от каких именно стран президент не уточнил.

"Не буду говорить, кто нас об этом просил. Но партнеры просили, это факт. Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства", – отметил Зеленский.

По словам президента, такие обращения появились во время блокирования Ормузского пролива, когда разные государства получали сигналы по стабилизации энергетического рынка.

"Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это будет иметь влияние на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не имеет весомого влияния на мировой рынок. И сказал об этом откровенно", – заявил глава государства.

Президент также заявил, что после начала прекращения огня на Ближнем Востоке и в регионе Залива, ожидает возвращения полных санкций против российской нефти. Он предположил, что ослабление ограничений могло быть выгодным России для продажи активов энергетической компании "Лукойл".

"Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они банкроты", – уточнил Зеленский.

По его словам, речь идет примерно о 20 объектах в Европе, в частности заводы в Румынии и Болгарии, которые либо не работают, либо функционируют без передачи средств российской стороне. Зеленский добавил, что энергоресурсы остаются ключевым источником финансирования войны России.

Комментируя удары по российским нефтяным объектам, президент отметил, что эффективность украинских беспилотников выросла.

"Во-первых, наши дроны стали более эффективными. Технологии с каждым днем совершенствуются", – отметил президент.

Он пояснил, что иногда операции направлены на одновременное поражение нескольких целей, а иногда на уничтожение одного объекта.

"После любого удара по нашему энергетическому сектору мы отвечаем, и это вполне справедливо. Если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить свои удары, и тогда мы будем действовать зеркально", – добавил Зеленский.

Оценивая возможные экономические выгоды России от войны в Иране, Зеленский заявил, что не считает их значительными.

"Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра", – сообщил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня, которого удалось достичь в конфликте на Ближнем Востоке, уже положительно сказалось на мировом бизнесе. И если удастся разблокировать Ормузский пролив, российские нефтяные доходы "должны и дальше снижаться", что в свою очередь также будет способствовать прекращению войны в Украине.

