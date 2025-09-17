'Это гораздо быстрее и безопаснее': украинские воины на Покровском направлении эвакуировали раненого собрата с помощью НРК и Mavic. Видео

На Покровском направлении 79-я бригада ДШВ оперативно эвакуировала раненого военного с поля боя, используя наземный роботизированный комплекс (НРК) и дрон Mavic. Благодаря такой технологии раненого удалось доставить в безопасную точку всего за полчаса, значительно сократив время эвакуации и минимизировав риски для жизни бойца.

Об этом рассказал оператор НРК 79 ОДШБр Александр "Вуйко". Благодаря использованию современных технологий украинские военные эффективно выполняют задачи, спасая жизни собратьев даже в сложных и опасных условиях фронта.

Как проходила операция

Он рассказал, что сначала военные выполняли плановую задачу по доставке провизии и боеприпасов на позиции. Возвращаясь, получили сигнал о необходимости срочной эвакуации раненых.

По координатам, предоставленным командованием, бойцы подобрали раненых солдат, пострадавших от подрыва на мине, и закрепили их на НРК. Сопровождал эвакуацию дрон Mavic, который помогал ориентироваться в сложной местности.

"Насколько я знаю, это были ребята из пехоты, которые подорвались на мине. У них были серьезные ранения ног. Сами бы они точно не вышли. У одного из них было сильное кровотечение, он был с наложенным турникетом, очень бледный. Времени было мало", – рассказал военный.

Основными сложностями во время операции были перебои радиосигнала и опасное пересечение реки через мост. Дрон Mavic обеспечивал видеонаблюдение, что позволило безопасно провести эвакуацию.

"Это гораздо быстрее и безопаснее", – подчеркнул Александр.

По его словам, тогда как использование НРК позволило спасти жизнь и конечности бойцов всего за полчаса.

До войны Александр работал инженером в сервисном центре, обслуживал бытовую технику.

Он отметил, что хотел приносить пользу государству и использовать свои технические навыки на фронте. Службу начал как водитель, потом стал оператором большого ударного дрона "Вампир", а затем овладел НРК.

По его словам, основная сложность работы с наземным комплексом заключается в ориентировании на местности, ведь вид с дрона ограничен только тропой перед машиной, в отличие от воздушного дрона.

"Я не мог больше смотреть, как все ребята идут воевать, а я сижу дома. Я считаю, что должен приносить пользу своему государству. Я вообще очень люблю технику и занимаюсь именно тем, чем умею и что нравится. Служба в армии – это не только пехота, окопы, штурмы. Это также и такие должности, как оператор дрона. Конечно, это тоже опасно. Не так, как в штурмовой группе. Но все же это – немного другая работа. Не с автоматом, а с джойстиком. Это важная работа, которая спасает жизни", – отметил украинский защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

