'Это как купить билет на 'Титаник': сенатор США призвал Китай не помогать России в войне

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит колоссальную ошибку, если решит предоставить помощь России в войне с Украиной. Он также призвал к всеобщему признанию РФ спонсором терроризма.

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Об этом сообщает издание Politico. Грэм подчеркнул, что уверен в победе Украины в войне.

"Если вы прыгаете в путинский поезд, вы тупее грязи. Это все равно, что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма", — сказал Линдси Грэм о Китае в интервью Марте Раддац в программе ABC "This Week".

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, Грэм призвал администрацию Байдена объявить Россию спонсором терроризма, что позволит США наказывать страны, оказывающие помощь России в ее войне с Украиной, которая началась год назад.

Сенатор США процитировал заявление вице-президента Камалы Харрис о том, что Россия совершает преступления против человечности.

"Их действия — это посягательство на наши общие ценности, посягательство на нашу общую человечность", — заявил он в субботу в Мюнхене.

В настоящее время Соединенные Штаты насчитывают четыре страны в качестве государств-спонсоров терроризма: Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.

Грэм также сказал, что для США крайне важно обучить украинских пилотов полетам на истребителях F-16, чтобы дать Украине возможность выиграть войну, даже если это может показаться президенту Владимиру Путину и России формой эскалации.

"На кону здесь верховенство закона, человеческая порядочность и мировой порядок. И я никогда не был так оптимистичен в отношении победы в этой войне на Украине, как сейчас", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

СМИ анонсировали, что лидер КНР Си Цзиньпин выступит с речью о "мире во всем мире" 24 февраля 2023-го – в годовщину начала полномасштабной войны РФ против украинского государства.

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