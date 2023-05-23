'Это когда-нибудь закончится? Уже не смешно': россияне запаниковали из-за новых боев в Белгородской области

Россияне запаниковали из-за информации о новых боях в Белгородской области. Так, в России сообщают о новых группах так называемых "украинских диверсантов", которые подтягиваются в Козинку со стороны украинской границы.

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Об этом пишут в российских Telegram каналах. В сети россияне устроили истерику в комментариях, поскольку боевые действия теперь идут и на территории их страны.

Испуганные и возмущенные россияне сетуют на некачественно укрепленную границу своего государства:

"Это когда-нибудь закончится вообще? Уже не смешно"; "Позор России!"; "Что за границу дырявый"; "200-е инфа 100-ка"; "Границу так и не перекрыли"; "Ну что, контрнаступление блд", "Да как так?"; "Позор", "Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений".

Отметим, что ранее участники легиона "Свобода России" призвали жителей приграничных районов РФ оставаться дома и воздерживаться от любой формы сопротивления, а также заявили, что наступили времена, когда диктатуре Кремля следует прекратить существование.

Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе по состоянию на утро 23 мая "продолжается зачистка территории" от ДРГ, которую осуществляют минобороны страны-агрессорки "совместно с силовыми структурами".

Напомним, что российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и мероприятии передовых групп в Грайвороне.