'Это конец': z-военкоры жалуются, что по всему фронту 'легли' терминалы Starlink

У российских оккупантов по всей линии боевых столкновений "легли" терминалы спутниковой связи Starlink – сигнал исчез полностью или работает с огромными сбоями. Это вызвало у захватчиков панику из-за полной зависимости подразделений РФ от этого канала связи. Россияне жалуются на проблемы и жалуются, что в их армии "аналогов нет".

Об этом массово сообщают в своих Telegram-каналах Z-блогеры и так называемые военкоры. По их словам, терминалы связи "отключаются практически по всему фронту".

Некоторые Z-военкоры со злостью комментируют ситуацию, называя Starlink "хваленой американской связью", которая, по их словам, перестала работать в "критический момент", и обзывают Илона Маска бранными словами.

Одним из первых о масштабном сбое сообщил пропагандист Владимир Романов. По его словам, спутниковый интернет исчез не локально, а системно.

Блогер Alex Parker Returns охарактеризовал ситуацию лаконично: "Это конец".

В Z-лагере отмечают, что в ближайшее время украинцы пересядут на "белые списки" допущенных к работе терминалов, а вот россиянам "надо что-то придумывать", так как "аналогов нет".

"Относительно сообщений о массовых отключениях терминалов Starlink по всей линии фронта и на приграничных территориях. Альтернативы данному спутниковому интернету в рядах ВС РФ просто не существует, и многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность", – констатирует "Военный обозреватель".

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который ведет свой блог в Telegram, подтвердил, что ограничения по Starlink могут касаться также украинских военных, которые не успели внести свои терминалы в "белый список".

"В целом старлинки работают, но идут перебои с терминалами у некоторых пользователей. Откровенно говоря, нет четкой статистики, ведь пропадали даже некоторые старлинки, которые подавались, а неподанные работают себе дальше, поэтому регистрируем тарелочки, ждем несколько дней, когда будет понятно действенная и вся история или нет", – отметил офицер.

Почему это критично для армии оккупантов

В течение длительного времени российские войска активно использовали Starlink. Через спутниковый интернет они управляли беспилотниками на больших дистанциях, обходя радиоэлектронное глушение и GPS-блокировку.

Кроме того, враг использовал Starlink и как основное средство тактической и оперативной связи – для координации подразделений, передачи данных и управления боем.

Эксперты подчеркивают, что потеря Starlink может вернуть тактическое преимущество украинской армии, поскольку оккупанты потеряют эффективный канал связи и управления беспилотными системами.

Советник министра обороны Украины, волонтер и блогер Сергей Стерненко предсказывает россиянам большие проблемы после отключения "вражеской" связи.

"Противник сообщает о массовом отключении Starlink в российских подразделениях на фронте. Если это действительно так, то украинская армия вернет себе преимущество в связи, а у врага будет ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне", – подчеркнул Стерненко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине внедряют так называемый "белый список" для спутниковых терминалов Starlink. Только проверенные и официально зарегистрированные устройства из этого списка смогут работать на территории нашей страны, а все остальные – отключат.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройти верификацию Starlink, чтобы терминал работал в Украине. Ведомство подготовило подробную инструкцию по верификации терминалов как для военных, так и для гражданских граждан.

