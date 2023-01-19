'Это наша земля': Зеленский рассказал, что нужно Украине для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна намерена деоккупировать все свои территории. Глава государства подчеркнул, что Крым – это украинская земля и полуостров также должен быть освобожден от российской оккупации.

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Зеленский отметил, что для деоккупации Крыма Украине нужно тяжелое вооружение. Об этом президент заявил во время "Украинского завтрака 2023" в Давосе 19 января.

По словам Зеленского, Украина поставила себе цель деоккупировать все захваченные территории. Однако для этого нужна помощь союзников, в частности, поставки тяжелого вооружения.

"Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым – это наша земля, это наша территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое вооружение – мы вернем наш Крым", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для победы Украины в войне нужно мобилизовать все силы: защитить наши слабые места, а также продвинуться вперед на фронте, для чего нужно больше техники.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что когда Украина освободит Донбасс и Запорожье, Россия сама уберется из украинского Крыма. Вместе с тем существуют разные "сценарные планы" завершения войны между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. Существует очень малая вероятность того, что в ответ на освобождение Крыма Россия применит ядерное оружие.

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