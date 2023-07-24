'Это настоящий Вьетнам': бойцы ВСУ рассказали о штурмах российских окопов на Запорожском направлении. Видео

Главный сержант роты Вооруженных сил Украины "Медоед", десантник Александр Морозов с позывным "Квиточка" рассказал о том, что на самом деле происходит на фронте без иллюзий и прикрас. Его бойцы проводили штурм на Запорожском направлении, и там он видел множество смертей, потерял друзей, прошел за раз всю школу жизни.

Видео дня

Интервью с "Квиточкой" опубликовали журналисты проекта "Украинский свидетель". Александр до войны был успешным бизнесменом, однако принимал участие в АТО в 2015 году, а когда враг устроил полномасштабное вторжение, немедленно отправился защищать Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На Запорожском направлении россияне знали, где мы будем наступать. Все же учились по одинаковым учебникам. Здесь настоящий Вьетнам: они сидят в забетонированных окопах, в которых есть норы", – рассказал он.

При этом десантник ни разу не пожалел, что принял решение идти на войну, а не отсиживаться в тылу, делая донаты и публикуя патриотически картинки в социальных сетях. Он убежден, что ответственен не только за собственную жизнь и комфорт, но и за проблемы, с которым столкнулось украинское общество в целом.

"Это мое осознание меры ответственности. Да, я потерял друзей, но я ничем не помогу, если буду молиться или что-нибудь. Просто после победы возьму недельный отпуск и поеду к ребятам на кладбище", – рассуждает боец.

Что касается сроков этой самой победы, то здесь у главного сержанта тоже нет радужных представлений. Александр считает, что украинцы должны готовиться к продолжительным сценариям, при этом грамотно использовать время, чтобы получать новые навыки и знания.

"Это полномасштабная война. Она продлится минимум 1.5-2 года. Именно мясорубка. Затем, возможно, интенсивность упадет. Для того чтобы это понять, нужно учить историю и опираться в первую очередь на факты", – подытожил защитник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны продолжают освобождать юг страны от российской оккупационной армии. За прошедшую неделю защитники освободили на этом направлении более 12 кв. км.