'Это не благотворительность': лидер республиканцев в Сенате объяснил интерес США в помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл заявил, что одобрение запроса Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины – в интересах Вашингтона. По его словам, помощь Киеву в борьбе с российским вторжением – это не благотворительность.

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Интерес Штатов состоит в том, чтобы не дать авторитарным режимам, таким как режим российского диктатора Владимира Путина, посредством силы перекраивать карту мира. Об этом Макконнелл сказал во время выступления в Конгрессе в среду, 24 января, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что в вопросе помощи украинскому государству речь не идет о принципах международных отношений и не о благотворительности. Здесь дело в холодных и жестких американских интересах.

Лидер республиканцев подчеркнул, что абсолютно в интересах Соединенных Штатов помочь уменьшить военный потенциал противника, при этом не жертвуя жизнью американского народа.

"В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и будет угрожать непосредственно нашим ближайшим союзникам и партнерам", – подчеркнул Макконнелл.

Член Республиканской партии отметил, что у Америки нет прививки против последствий войны в Европе. Кроме того, нельзя даже воображать, что отсутствие реакции на российскую агрессию может усилить позицию Штатов и стратегическую конкуренцию с Китаем.

"Ускорение поражения РФ в Европе – именно то, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", – подытожил Макконнелл.

Как сообщал OBOZ.UA, глава министрерства обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона сейчас закончились деньги для помощи Украине. По его словам, Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.

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