''Это не Мариуполь'': в сети показали, что российские оккупанты сделали с Угледаром. Фото

В сети показали, как выглядит город Угледар в Донецкой области после российских обстрелов. На фотографиях из искалеченного оккупантами города видны разбитые многоэтажки и могилы убитых россиянами украинцев, которых, как могли, хоронили их соседи прямо на улицах.

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Последствия российских ударов по Угледару показал советник городского головы мариупольского Петр Андрющенко. Он констатировал, что еще один украинский город захватчики разрушили практически так же сильно, как Мариуполь.

"Фото не из Мариуполя. На фото - наш украинский Угледар. Который периодически россияне мечтают взять. Самая яркая демонстрация того, что любой украинский город, до которого дотягиваются оккупанты, превращается в Мариуполь", – отметил Андрющенко.

Он акцентировал внимание на циничных вересках российской пропаганды о "8-летних обстрелах Донбасса украинскими войсками" в то время, когда российские оккупанты равняют Донетчину с землей.

"Но знаете, что еще очень интересно становится. По утверждению оккупантов мы с 2014 года добмим бамбас, постоянные ракетные обстрелы Донецка и Горловки... Но ни одно фото и близко не напоминает кадры из Мариуполя, Угледара, Волонвахи, Бахмута, Курахово, Краматорска и всех других украинских городов и городков в Донецкой области, которые россияне "освобождают". Вот она – разница цивилизаций даже во время войны", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Донецкой области "мобилизуют" в свои ряды наркозависимых и представителей криминалитета. Также захватчики мобилизуют на должности водителей людей с инвалидностью. Так местные предатели пытаются выполнить "мобилизационные нормы", установленные из Москвы.