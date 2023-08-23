"Это нечестный диалог": Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет менять свои территории на членство в НАТО. Видео

Президент Владимир Зеленский снова опроверг любую вероятность обмена украинских территорий оккупантам из России для вступления в Североатлантический блок НАТО. Впереди предстоит еще много работы, чтобы навсегда поставить "точку" в этой войне, и подобные разговоры больше похожи на провокацию.

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Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в рамках Крымской платформы, передает OBOZREVATEL. Зеленский подчеркнул, что многие начинают говорить об Украине как о стране, которая фактически вышла на финишную прямую на пути к победе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы еще не победили. Я считаю, что мы победили пока тем, что не дали уничтожить наше государство. Это заслуга нашей армии, нашего народа, который, простите, пахал ради этого. Окончательная ли эта победа? Нет. Нам предстоит освободить все наши территории, вернуть домой всех наших людей. Тогда будет поставлена точка", – сказал украинский лидер.

"Поэтому говорить о сдаче нашей земли ради вступления в НАТО... ну это же даже нечестный разговор. Это нечестный диалог. Это искусственная, может и не искусственная, но провокация", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский не обсуждал нелепое замечание главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о том, что вступление Украины в Альянс возможно ускорить, если уступить России часть украинских, уже оккупированных территорий. Затем президент сатирически обозначил, что в подобных сделках готов уступить за членство в НАТО Белгородскую область РФ.

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