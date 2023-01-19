"Это очень мощное оружие": эксперт объяснил, как 100 танков Leopard могли бы изменить ситуацию на поле боя в Украине

Танки Leopard 2, о поставках которых сейчас идет активная дискуссия, это мощное оружие. 100 единиц такой военной техники существенно помогли бы Силам обороны Украины и изменили бы ситуацию на поле боя, ведь это наступательное вооружение.

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О значимости Leopard 2 в войне России против Украины высказался военный аналитик Алексей Гетьман. В комментарии "24 каналу" он отметил, что решение касательно танков будет принято, скорее всего, на ближайшей встрече в формате Рамштайн. Там лидеры Запада согласуют логистику и конкретные действия.

"Leopard 2 – это икона стиля, они очень мощные. У них очень хорошая пушка, она хорошо стабилизируется, они могут стрелять на ходу", – сказал Гетьман. "100 Leopard – это капец ру*не", – добавил он.

Известно, что основным вооружением серийной версии Leopard 2 является 120 мм гладкоствольная пушка Rheinmetall – такая же установлена и на танки M1 Abrams.

У Leopard 2, по сравнению с Leopard 1, экипаж больше на одного человека (он отвечает за выстрелы). Также Гетьман указал на то, что экипаж немецкого танка защищен от детонации лучше, чем в советских машинах.

"Даже если сдетонирует боекомплект, там стоят определенные пластины и взрыв будет направлен в сторону от экипажа", – объяснил военный аналитик.

Также Leopard 2 прикрыты активной броней, которая помогает противостоять противотанковому оружию (например, РПГ 7 или аналогичному). Есть и система лазерного наблюдения за противотанковыми снарядами.

Гетьман считает, что Украина сможет собрать 300 танков, которые запрашивал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В этот список могут войти 100 танков Leopard, несколько британских Challenger 2, легкие французские танки и, возможно, американские Abrams.

Что касается последних, то очень серьезная проблема – отсутствие ремонтных баз вблизи Украины. В случае повреждения или выхода из строя Leopard 2 его можно будет отправить в страны Европы, в том числе в Польшу. Что делать с Abrams – непонятно.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Германия как производитель танков Leopard должна дать согласие на их реэкспорт, чтобы эту военную технику Украине могли отправить другие страны Европы.

– Недавно появилась информация, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может передать танки Leopard 2 Силам обороны, однако только если США, в свою очередь, поставят Украине основные боевые танки американского производства.

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