Эта смена стала для них последней: в Николаеве российский 'Искандер' убил двух работниц предприятия

В Николаеве вечером 28 января российская баллистическая ракета убила двух женщин. Они обе много лет работали на одном предприятии и жили по соседству. Эта рабочая смена оказалась для них последней.

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Вместо огорода сажала цветы

Среди погибших – 54-летняя жительница Николаева Наталья Бень. Как рассказала нам ее племянница Елена Бендрик, женщина 15 лет проработала на этом предприятии.

Наталья Бень, несмотря на частые российские обстрелы Николаева, покидать город не собиралась. Тут у нее свой дом, тут живет ее пожилая мама.

Женщина всегда говорила, что не покинет родной дом и свой город. А после тяжелых обстрелов созванивалась с родными и все время повторяла, что "мы прорвемся". Наталья публиковала фото, как николаевцы живут во время войны. Стоят в очереди за водой, наполняют всю пластиковую тару и потом на велосипедах, тележках везут ее домой.

На странице Натальи в Facebook очень много фотографий цветов. Она вместо грядок на участке своего дома высаживала только цветы.

"У нее каждый сантиметр засажен цветущими растениями, в доме все в цветах. Она так их любила. С ранней весны и до поздней осени они украшали ее двор", – со слезами говорит племянница.

Кроме этого, Наталья волонтерила, помогала собирать помощь ВСУ, донаты.

Вдвоем стояли у конвейера и погибли

Племянница рассказывает, что даже не знала, что в тот вечер тетя должна была быть на смене. Поэтому когда около 20:00 прилетел российский "Искандер" в тот район, думала, что Наталья дома. Набрала ее, чтобы спросить, как они там, но трубку никто не взял.

"Я не волновалась, подумала, что после обстрела, наверное, нет связи. Легла спать. А уже ночью проснулась и увидела сообщение от родственницы: Наталья погибла. Это был шок! Это уже вторая моя тетя, которую убили россияне. Первая погибла еще в мае два года назад", – говорит Елена.

Те, кто знал Наталью, пишут, что она была очень светлым и добрым человеком. "Светлая, добрая, красивая, чуткая, патриотичная, любила страну, людей, цветы, обладала необычайной улыбкой. Когда вчера наши дома вздрогнули от взрыва, я подумала: "Только б не было погибших!". Выродки, ненавижу вас", – написала Оксана Карпенко.

Вместе с Натальей погибла ее соседка и коллега, с которой она много лет работала на этом предприятии, – Ирина Фроленко.

Ирина увлекалась спортом и призывала всех своих знакомых и коллег заниматься ходьбой, больше двигаться. Она даже записала видеоролик, где показывала, как занимается зарядкой. Она любила свой дом, занималась хозяйством, часто что-то пекла и готовила.

Наталья и Ирина как раз вдвоем стояли на одном конвейере в момент взрыва, который прогремел буквально сразу же после сигнала тревоги. На женщин упала железобетонная кровля, шансов спастись у них не было. Спасатели так их двоих и нашли под завалом.