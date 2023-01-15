Вот уже больше полугода, постоянно говорится о том, что ракеты Х-22 – это катастрофически неточные ракеты, которые ещё даже в СССР официально в характеристиках имели допустимые отклонения от цели 300-500 метров, а сейчас и подавно, отклонение может составить километры.

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Тем не менее, российские оккупанты продолжают применять Х-22 по городам Украины. То есть, ракеты, с просто чудовищной точностью, но при этом колоссальной боевой частью в почти тонне взрывчатого вещества направляют тупо в сторону украинских городов и... куда попадёт там и будет!

Это осознанное убийство украинцев, гражданского населения. Это осознанный террористический акт. Это осознанный геноцид. Это военное преступление, одно из тех тысяч, что уже были совершены россиянами в Украине, что совершаются и, что будут совершены. Это никогда не будет прощено!

Но самое главное это то, что это должно быть наказуемо. Это всё должно быть наказуемо по всей строгости как международного законодательства, так и за его рамками. Потому как по созреет европейская бюрократия, упивающиеся безнаказанностью маньяки сами не остановятся никогда.