'Это парадоксальная ситуация': Буданов оценил, удастся ли в 2025 году достичь режима прекращения огня

Уже в 2025 году Украина и Россия могут заключить некий режим прекращения огня, предпосылки для этого есть. Но то, как именно будет он действовать и как долго, – другой вопрос.

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Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Соответствующий вопрос ему задал в ходе интервью азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.

Сначала Буданов уточнил, интересует ли интервьюера "сугубо его личное мнение". Фатуллаев ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Думаю, что да", – сказал начальник ГУР МО.

"Вы знаете, это парадоксальная ситуация. Несмотря на то что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные, вот насколько это возможно, вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня.

Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось", – добавил Буданов.

Также он согласился с тем, что даже после "перемирия" война просто перейдет в новую фазу – гибридную. Но Украине к этому не привыкать, указал генерал-лейтенант.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кирилл Буданов также сказал, что без поддержки США Украине будет очень тяжело продолжать сопротивление агрессивному российскому вторжению. Киев должен сделать все возможное, чтобы сохранить сотрудничество с Вашингтоном и углублять взаимодействие с Европой.

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