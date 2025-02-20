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"Это парадоксальная ситуация": Буданов оценил, удастся ли в 2025 году достичь режима прекращения огня

Дарья Дурова
War
1 минута
2,5 т.
'Это парадоксальная ситуация': Буданов оценил, удастся ли в 2025 году достичь режима прекращения огня

Уже в 2025 году Украина и Россия могут заключить некий режим прекращения огня, предпосылки для этого есть. Но то, как именно будет он действовать и как долго, – другой вопрос.

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Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Соответствующий вопрос ему задал в ходе интервью азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.

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Сначала Буданов уточнил, интересует ли интервьюера "сугубо его личное мнение". Фатуллаев ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Думаю, что да", – сказал начальник ГУР МО.

"Вы знаете, это парадоксальная ситуация. Несмотря на то что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные, вот насколько это возможно, вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня.

Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось", – добавил Буданов.

Также он согласился с тем, что даже после "перемирия" война просто перейдет в новую фазу – гибридную. Но Украине к этому не привыкать, указал генерал-лейтенант.

"Это парадоксальная ситуация": Буданов оценил, удастся ли в 2025 году достичь режима прекращения огня

Как ранее писал OBOZ.UA, Кирилл Буданов также сказал, что без поддержки США Украине будет очень тяжело продолжать сопротивление агрессивному российскому вторжению. Киев должен сделать все возможное, чтобы сохранить сотрудничество с Вашингтоном и углублять взаимодействие с Европой.

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