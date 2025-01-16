'Это принципиально новый формат отношений': Зеленский подвел итоги визита премьера Британии Стармера в Украину. Видео

Президент Владимир Зеленский назвал новое историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между Британией и Украиной принципиально новым форматом отношений между двумя государствами. В документе предусмотрено экономическое, технологическое, образовательное взаимодействие между Киевом и Лондоном. Кроме того, есть и тайная часть соглашения.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в четверг, 16 января, в конце 1058-го дня войны по итогам визита в Киев британского премьера Кира Стармера. По его словам, Великобритания выделила $6,6 млрд военной помощи Украине на 2025 год.

"Только на этот год имеем от Британии объем именно военной помощи $6,6 млрд, из них более трех – это будет ежегодный объем поддержки обязательный, и это столько, сколько потребуется – долгосрочно. Кроме этого, в соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическая и образовательное – развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, тайная часть соглашения. Все то, что действительно нам придает стойкость, возможность развиваться", – сказал Зеленский.

По его словам, некоторые вещи, включенные в соглашение с Британией, можно делать также с другими государствами.

Также президент рассказал, что вместе со Стармером встретился с производителями украинских БПЛА. Как заверил глава государства, это вооружение выгоднее всего производить именно в Украине, а не в Европе. Он заверил, что будет больше инвестиций от партнеров.

"И мы постоянно делаем наши дроны более эффективными. Будет больше инвестиций и от партнеров – в производство украинских дронов. Этот год должен быть рекордным по объему наших дронов", – сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал о встрече с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, также прибывшим с визитом в украинскую столицу.

"Мы говорили о том, что можем дальше делать вместе, – прежде всего, это ПВО. А также – совместное производство. Надо добавлять рабочих мест нашим народам в Европе и технологических результатов. Италия готовит 11-й пакет поддержки", – проинформировал президент.

На встрече с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом в Киеве также обсудили помощь нашей стране и привлечение РФ к ответственности.

"Нидерланды – один из наиболее принципиальных наших партнеров. По всем вопросам: ЕС для Украины, НАТО, а также ответственность России, российского руководства за эту войну. Обязательно это будет – мы найдем формат", – сказал Зеленский.

Он также встретился с представителями ООН и обсудил поддержку украинцев, прежде всего внутренних переселенцев, восстановление разрушенных домов, социальную и финансовую поддержку.

"На этот год в рамках программ ООН предусмотрено в общей сложности $3,3 млрд на поддержку украинцев. Мы обсудили сегодня, как сделать помощь ООН более эффективной и как приблизить наиболее желаемое для нас – это справедливый мир", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ регламентирует сотрудничество стран в оборонной сфере.

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