'Это приоритет': Зеленский обсудил с премьером Индии саммиты мира. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы окончания войны и достижения справедливого мира для Украины. Одной из ключевых тем переговоров стал саммит мира.

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Зеленский выразил надежду на то, что Индия присоединится к совместному коммюнике, подготовленному по итогам инаугурационного Саммита. Об этом глава государства сказал во время встречи.

Он отметил, что участие Индии в этом процессе важно для достижения глобального мира и безопасности.

"Вопрос окончания войны и справедливого мира – это приоритет. Мы провели недавно первый инаугурационный Саммит мира, и хочу поблагодарить за то, что Индия присутствовала на этом саммите. Сегодня одной из тем будет саммит мира, как мы будем продвигаться в этом направлении. Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике саммита, об этом я буду говорить с премьер-министром", – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что уже состоялась первая энергетическая встреча в рамках подготовки к следующему саммиту мира. Он подчеркнул, что это существенный шаг вперед в преодолении последствий войны, в частности в энергетической и гуманитарной сферах, и призвал все страны мира к активному участию в решении этих вопросов, чтобы обеспечить глобальную стабильность.

"Мы очень заинтересованы, чтобы все страны мира присоединились к решению всех кризисов, созданных этой войной. Энергетическая встреча – большой прогресс. Дальше у нас встреча по продовольственной и гуманитарной безопасности", – отметил Президент Украины.

Напомним, в Киев 23 августа в День флага Украины прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, разговор лицом к лицу между ними длился около 2 часов.

В преддверии визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.