'Это прямо просили с передовой': Палиса рассказал о роботизированных новинках в ВСУ

Власти Украины работают над наращиванием поставок Силам обороны тяжелых дронов-бомбардировщиков, логистических беспилотников и высокоточных боеприпасов. В таком вооружении в первую очередь нуждаются украинские военные на передовой.

Об этом по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. По его словам, обсудили все вопросы, поднятые военными на фронте.

"Сегодня на Ставке обсудили все, что ребята подняли во вторник на Донетчине. Президент прошелся по каждому вопросу подробно. Некоторые вопросы решим сразу, на остальные нужно немного времени и четкой работы — но будем двигаться быстро", – сообщил Палиса.

Он отметил, что работа над наращиванием поставок необходимого вооружения продолжается.

В частности, речь шла об эвакуации раненых дронами, ведь жизнь наших военных должна быть на первом месте.

"Параллельно запускаем разработку логистического дрона и ищем альтернативы для разведки и наблюдения. Также работаем над наращиванием поставок тяжелых бомберов и высокоточных боеприпасов — это прямо просили с передовой", – сказал Палиса.

В Украине доработают систему электронных баллов для военных

Заместитель руководителя ОПУ также рассказал, что в Украине будут совершенствовать систему электронных баллов, которыми пользуются военные.

По его словам, система "работает хорошо, но есть мелкие недоработки – подправим порядок выдачи".

"Хорошие отзывы получила и DOT-Chain Defence – будем подключать к ней еще подразделения и расширять перечень полезных вещей: батареи, антенны, кабели, которые постоянно нужны в бою", - добавил Палиса.

Кроме того, будут оценивать электронными баллами операции эвакуации раненых дронами.

Также власти страны отдельно готовят новые контракты для военных.

"Их смогут подписывать и военные (в частности мобилизованные), и гражданские – чтобы гарантировать достойную оплату и четкие условия службы. Работаем дальше", – подытожил Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, минобороны Украины готовит новые типы контрактов для военнослужащих. В частности, в них будет предусмотрен фиксированный срок службы и выбор воинской части.

