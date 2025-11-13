'Это реальный факт': в России выявлено около 400 мест, где удерживают похищенных украинских детей, – Зеленский

Украина обнаружила на территории России около 400 мест, где удерживают похищенных украинских детей. По имеющейся информации, там находятся 19,5 тысяч детей, которых вывезли в государство-террористку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 ноября. Отдельно глава государства поблагодарил первую леди США, Меланию Трамп, за содействие в помощи вернуть детей в Украину.

Возвращение похищенных Россией детей

Как заявил президент, к этому нужно привлекать всех влиятельных мировых людей, а не только политиков и лидеров стран. Дополнительно ведется работа с другими странами-посредниками.

"Мы также работаем с Катаром, с Ватиканом. И есть некоторые другие страны, которые пытаются помочь. Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи. Это правда – около 19,5 тысяч похищенных детей в России. Мы должны сосредоточиться на том, как их найти", – говорит Зеленский.

Глава государства добавил, что похищенных детей удерживают в около 400 местах на территории России. По его словам, для этого Украина сотрудничает с мировыми разведслужбами, благодаря чему ежедневно находятся все больше и больше детей.

Заметим, что согласно данным Bring Kids Back UA, по состоянию на это время в Украину удалось вернуть из России и с временно оккупированных территорий только 1791 ребенка.

Напомним, ранее стало Украине удалось спасти с временно оккупированных территорий "большую группу детей и подростков", которых захватчики унижали из-за их происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз подобное произошло в прошлом месяце, когда удалось вернуть трех юных украинцев, которые сейчас также проходят оздоровление, получают психологическую поддержку и восстанавливают документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!