"Это решающий момент": Сунак заявил, что Британия продолжит поддержку Украины, и раскрыл подробности
Великобритания продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии. Россия угрожает не только Украине, но и всему миру, следовательно, мир заинтересован в том, чтобы агрессор не победил – и сейчас наступает решающий момент.
Для победы Украины Британия продолжит предоставлять украинской армии бронетехнику и боеприпасы, а также обучать украинских солдат. Об этом 15 мая заявил премьер-министр Объединенного Королевства Риши Сунак, пишет Guardian.
В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 15 мая, Сунак подчеркнул, что Британия продолжит предоставлять помощь Украине "в этот решающий момент".
"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", – заявил глава британского правительства.
Он убежден, что победа Украины и поражение РФ важны не только для украинского народа. Именно поэтому страны-партнеры должны наращивать помощь украинской армии и "не подвести" Украину.
"Мы не должны их подводить... Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах сделать так, чтобы обеспечить успех Украины, а путинское варварство не было вознаграждено", – подчеркнул Сунак.
Именно поэтому Британия продолжает оказывать поддержку Украине и призывает к этому всех партнеров.
"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.
Напомним, утром 15 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Париж едет в Лондон. В Британии запланированы его переговоры с Сунаком. Главной темой для разговора ожидаемо станет военная помощь украинской армии и, как выразился украинский президент, ее "укрепление на земле и в небе".
В день визита стало известно о намерениях Британии передать Украине сотни ударных дронов с дальностью полета свыше 200 км. Об этом в ожидании приезда Зеленского заявили в британском правительстве. О новой помощи объявит премьер-министр.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!