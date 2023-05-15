'Это решающий момент': Сунак заявил, что Британия продолжит поддержку Украины, и раскрыл подробности

Великобритания продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии. Россия угрожает не только Украине, но и всему миру, следовательно, мир заинтересован в том, чтобы агрессор не победил – и сейчас наступает решающий момент.

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Для победы Украины Британия продолжит предоставлять украинской армии бронетехнику и боеприпасы, а также обучать украинских солдат. Об этом 15 мая заявил премьер-министр Объединенного Королевства Риши Сунак, пишет Guardian.

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 15 мая, Сунак подчеркнул, что Британия продолжит предоставлять помощь Украине "в этот решающий момент".

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", – заявил глава британского правительства.

Он убежден, что победа Украины и поражение РФ важны не только для украинского народа. Именно поэтому страны-партнеры должны наращивать помощь украинской армии и "не подвести" Украину.

"Мы не должны их подводить... Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах сделать так, чтобы обеспечить успех Украины, а путинское варварство не было вознаграждено", – подчеркнул Сунак.

Именно поэтому Британия продолжает оказывать поддержку Украине и призывает к этому всех партнеров.

"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.

Напомним, утром 15 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в Париж едет в Лондон. В Британии запланированы его переговоры с Сунаком. Главной темой для разговора ожидаемо станет военная помощь украинской армии и, как выразился украинский президент, ее "укрепление на земле и в небе".

В день визита стало известно о намерениях Британии передать Украине сотни ударных дронов с дальностью полета свыше 200 км. Об этом в ожидании приезда Зеленского заявили в британском правительстве. О новой помощи объявит премьер-министр.