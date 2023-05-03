'Это самый быстрый путь к миру': Блинкен объяснил, как контрнаступление ВСУ повлияет на войну в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в очередной раз заговорил о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он заявил, что это самый быстрый путь к миру.

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Блинкен отметил, что Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие недели. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью Fox News, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что с этим произойдет. И, в конечном счете, его успех на поле боя – это лучший и, вероятно, самый быстрый способ действительно приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру", – заявил госсекретарь.

Также он добавил, что Россия уже потерпела неудачу в Украине и выразил уверенность в том, что успеха стране-агрессору не видать.

"В Украине Россия уже потерпела неудачу в том смысле, что изначально они пытались добиться того, чтобы стереть Украину с карты, включить ее в состав России, ликвидировать ее в качестве независимого государства. Это не удалось, и это не будет успешным", – подчеркнул Блинкен.

Отметим, в начале апреля госсекретарь США заявил, что контрнаступление украинской армии, вероятно, начнется в ближайшие недели. Он сказал, что решение о деоккупации, в частности, захваченного Россией Крыма должны принимать власти Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блинкен категорически ответил на вопрос о переговорах Украины и России об окончании войны. По его словам, пока невозможно говорить о прекращении огня.

Также Блинкен озвучил будущее Украины, выразив убеждение, что она будет сильным, независимым, демократическим государством. Он пообещал, что США и дальше будут поддерживать украинский народ в борьбе с агрессией РФ.

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