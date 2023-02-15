''Это сейчас самый горячий участок фронта'': в ВСУ рассказали о боях за Бахмут и указали на потери противника

Спикер Восточного группирования войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмутское направление остается наиболее горячей точкой сопротивления противнику. Только за сутки 13 февраля на въездах в город произошло 27 боевых столкновения и 234 артиллерийских обстрела российскими фашистами.

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В интервью, которое Череватый дал "РБК-Украина", он подчеркнул, что российская армия пытается взять Бахмут "в клещи", чтобы целиком отрезать от поставок боеприпасов, техники и продовольствия. Однако им это по-прежнему не удается, поэтому в город поступает не только снабжение, но и оттуда производится эвакуация раненых в более безопасные места и госпитали.

"Что касается отступления наших батальонов, то такого приказа не поступало, кто бы что не говорил. Тактические отступления возможны в различных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны. Важно – чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. Это на данный момент Славянск и Краматорск", – указал военный.

По словам Череватого, ключевая функция, которую выполняют Силы обороны на Бахмутском направлении – буквальное обескровливание врага. С каждым боем противник несет потери в виде лучших своих подразделений, становится все менее способным к атакам, а тем более захвату и прорыву.

"Руководитель этого участка фронта – один из самых опытных генералов – командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он планировал киевское сражение, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им", – заключил спикер Восточного штаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что у них не получится "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинских город Бахмут на Донетчине, который пытаются захватить уже семь месяцев.

Ранее оккупанты заявили о захвате населенного пункта Красная Гора Донецкой области, однако украинские власти опровергают это утверждение. В настоящее время там продолжаются бои.

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