"Это серьезный результат": Зеленский заявил, что Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц. Видео
Более 40% оружия, которое применяет Украина, производится в нашем государстве или при ее участии. Сейчас Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий.
"Наш потенциал в производстве дронов и ракет в следующем году будет 35 миллиардов долларов. Более 40% оружия, которое применяется, – это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной, и его будет только больше, – сказал глава государства.
Дополняется...