'Это серьезный результат': Зеленский заявил, что Украина производит уже 40 САУ 'Богдана' в месяц. Видео

Более 40% оружия, которое применяет Украина, производится в нашем государстве или при ее участии. Сейчас Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий.

"Наш потенциал в производстве дронов и ракет в следующем году будет 35 миллиардов долларов. Более 40% оружия, которое применяется, – это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной, и его будет только больше, – сказал глава государства.

Дополняется...