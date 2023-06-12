"Это сложная формула": Грозев дал прогноз, когда может закончиться горячая фаза войны в Украине, и назвал ключевой фактор успеха

Существует вероятность, что горячая фаза российско-украинской войны закончится уже в 2023 году. Однако это возможно только в том случае, если активная и эффективная военная помощь Запада Украине продолжится, а события будут развиваться в том же ключе и в таком же темпе, что и сейчас.

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Такое мнение в интервью "Радио Свобода" озвучил известный болгарский журналист-расследователь, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев. Запись разговора была обнародована в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это очень сложная формула, которая может дать ответ "3х или 14у". Все реально зависит в значительной степени от того, насколько Запад, мир продолжит помогать Украине, а это зависит и от их [результатов] выборов в Америке. Но если все будет идти тем ходом, которым мы сейчас наблюдаем, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года", – утверждает расследователь.

Грозев делает вывод из информации, полученной от собственных источников, в том числе от агента в частной военной компании "Вагнер". С ним журналист "периодически общается, чтобы получить их точку зрения".

"Я могу процитировать не свое мнение, а одного из наемников ЧВК "Вагнер"... Он раньше был большим оптимистом, что "вот мы завтра-послезавтра зайдем в Киев". Когда я ему задал вопрос, что ты думаешь, что будет сейчас, он сказал, что до конца года война будет закончена, но жизнь в России никогда не будет лучше", – сказал Грозев.

По его мнению, деоккупация Крыма может стать одним из приоритетов украинской стороны, в том числе из-за огромного символического значения полуострова. Это более реалистичный сценарий, чем освобождение востока Украины, предполагает расследователь. Деоккупация Донбасса тоже возможна, однако это связано с риском больших потерь.

"Мотивация для украинского человека настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетом", – считает эксперт.

Он не исключает, что если Украина победит, то в России начнутся внутренние разборки. Экономическая элита и элита силовиков, если они будут действовать в своих интересах, "могут предложить миру приемлемое решение" – не диктатуру в РФ, а демократический элемент, сказал Грозев.

Как писал OBOZREVATEL, в конце апреля этого года в России заочно арестовали Христо Грозева. Руководителю проекта Bellingcat пригрозили двумя годами лишения свободы и обвинили в "незаконном пересечении российской границы". Кроме того, журналиста государство-агрессор внесло в "реестр иноагентов".

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