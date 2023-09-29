'Это сложные процессы': Данилов ответил критикам работы украинского ВПК

Сейчас украинский военно-промышленный комплекс функционирует на "максимальной мощности", несмотря на сложные для этого условия. Однако полностью закрывать свои потребности в боеприпасах "это физически невозможно".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью с Наталией Мосейчук. Он отметил, что одной из основных проблем для ВПК является то, что у Украины нет производства порохов.

"Когда люди начинают рассказывать о собственном ВПК, то они не понимают что такое собственный ВПК. Они считают, что это кто-то там сидит и не хочет ничего делать. Смотрите, собственный ВПК работает на максимальную мощность. Максимально, что мы имеем на сегодня. Это не выпечка хлеба, сложные процессы...", – заявил Данилов.

Он отметил, что если бы у Украины была возможность полностью удовлетворить все свои потребности самостоятельно, то мы бы это сделали. Однако это невозможно реализовать.

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"Это физически не возможно. И это не о (партнерской - ред.) зависимости. Вот если возьмем вопрос патронов, снарядов. Вот те умники понимают, что у нас нет производства порохов, которые сегодня на вес золота", – отметил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что наладить производство порохов в Украине это не простая задача, которая требует много времени.

"Если кто-то мне будет рассказывать о том, почему у нас нет порохов, то надо понимать, что это за производство. И вы его не можете сделать не за месяц, не за два, даже за десять. В современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес". Так и должно быть. И у нас очень много частников, которые входят в эту систему военно-промышленного производства и закрывают очень много больших проблем", – рассказал Данилов.

Он добавил, что в современных условиях каждая страна преимущественно самостоятельно занимается собственным вооружением и не хочет делиться ресурсами с другими.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что на Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина и США договорились о совместной работе по производству оружия и оборонных систем. Владимир Зеленский назвал эту долгосрочную договоренность исторической и раскрыл ее детали.

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