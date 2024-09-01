УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
1,2 т.
'Это совершенно справедливо': Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

Чтобы защитить города Украины от российских атак, нужно больше поддержки для справедливого ответа агрессору. В частности, необходимы решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет в РФ, уничтожение военной логистики кафиров и совместного сбития ракет и БПЛА.

Видео дня

Об этом 1 сентября заявил президент Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также опубликовал видео последствий мощных российских ударов по Киевщине, Харьковщине, Одесщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Прикарпатью, Херсонщине и другим регионам.

Президент информировал, что только на прошлой неделе РФ применила против украинцев более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиабомб (КАБов) и 400 ударных дронов разных типов.

"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

"Совершенно справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Каждый день и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами", – заявил Зеленский.

"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

Он также призвал к должной поддержке Украины партнерами, чтобы оградить ее города от воздушных атак.

"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", – заявил украинский лидер.

"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео
"Это совершенно справедливо": Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 30 августа массированно ударили КАБами по Харькову, попадания были в пяти локациях, в том числе и по 12-этажному жилому дому. Погибли шесть человек, в том числе девочка 14 лет, еще 97 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!