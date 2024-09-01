'Это совершенно справедливо': Зеленский объяснил важность решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России. Видео

Чтобы защитить города Украины от российских атак, нужно больше поддержки для справедливого ответа агрессору. В частности, необходимы решения относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет в РФ, уничтожение военной логистики кафиров и совместного сбития ракет и БПЛА.

Видео дня

Об этом 1 сентября заявил президент Владимир Зеленский. В официальном Telegram-канале он также опубликовал видео последствий мощных российских ударов по Киевщине, Харьковщине, Одесщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Прикарпатью, Херсонщине и другим регионам.

Президент информировал, что только на прошлой неделе РФ применила против украинцев более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиабомб (КАБов) и 400 ударных дронов разных типов.

"Совершенно справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Каждый день и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами", – заявил Зеленский.

Он также призвал к должной поддержке Украины партнерами, чтобы оградить ее города от воздушных атак.

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение относительно дальнобойных ударов по местам запуска ракет из России, уничтожение российской военной логистики, совместного сбивания ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ днем 30 августа массированно ударили КАБами по Харькову, попадания были в пяти локациях, в том числе и по 12-этажному жилому дому. Погибли шесть человек, в том числе девочка 14 лет, еще 97 получили ранения.

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