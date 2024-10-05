'Это совсем другие люди': Залужный сказал, стоит ли в Украине мобилизовать молодежь 18-25 лет

Бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

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Об этом Залужный сказал на встрече с украинскими студентами в Лондоне в пятницу, 4 сентября, сообщают "Буквы". По его словам, молодежь способна спасти Украину и снижать мобилизационный возраст нужно только в крайнем случае.

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", – убежден Залужный.

Он добавил, что украинцы от 18 до 25 лет – это "совершенно другие люди" и только они могут спасти Украину, когда будет угроза ее существованию.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, его могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", – подытожил Залужный.

Напомним, что ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко выразил убеждение, что в Украине мужчин должны мобилизовать в армию с 20 лет. Нардеп считает, что такой шаг важен для страны, которая борется в жесточайшей войне.

Официально на Комитете такой вопрос пока не обсуждался.

Как сообщал OBOZ.UA, петиция к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст набрала необходимые 25 тысяч голосов. В петиции предлагается снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет.

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