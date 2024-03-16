'Это украинская дальнобойность': Зеленский поблагодарил всех причастных к ударам по объектам российского ВПК. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в воздухе. Он также поблагодарил всех причастных к ударам по объектам российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом президент сказал во время вечернего видеообращения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших в результате российского удара по Одессе, отметив, что все раненые получают необходимую помощь от местных властей и правоохранительных органов.

"Сегодня, к сожалению, увеличилось количество погибших после удара по Одессе: двадцать одна жизнь унесена. Мои соболезнования родным, близким. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Местные власти, МВД – все поддерживают", – сказал он.

Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит на агрессию России. Он также выразил благодарность Вооруженным Силам Украины, Службе безопасности Украины и другим службам за новые достижения в украинской военной технологии, включая разработку украинских ударных дронов.

"Обязательно будут России ответы и в чисто военном плане. На этих неделях многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Я благодарю Вооруженные Силы Украины, Службу безопасности Украины, Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо нашему оборонно-промышленному комплексу – всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил весомый вклад украинских военных, участвующих в боях на передовой, особенно в интенсивных боевых действиях по разным направлениям.

"Кроме того, я хочу отметить за эту неделю наших воинов, которые сражаются на передовой – на земле: каждый солдат, каждый командир. Особенно в тех направлениях, где наиболее интенсивные бои. Покровское, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Благодарю всех наших бригад, всех боевых подразделений, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте. Сегодня говорили с Главкомом Сырским оперативную ситуацию подробно проговорили: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил успехи украинского спорта, в частности, сборной команды на Дефлимпийских играх, вернувшейся из Турции с рекордным количеством золотых медалей.

"Я имел возможность поблагодарить наших спортсменов, тренеров, всех, кто помогал команде. Вручил государственные награды. Горжусь тем, что наши люди способны преодолевать все трудности и, несмотря ни на что, способны приносить Украине результат. Благодарю всех, кто сражается ради Украины, работает, посвящает свою жизнь тому, чтобы Украина побеждала. Она восторжествует. Я уверен. Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

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