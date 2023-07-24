'Это выглядит глупо': министр обороны Литвы прокомментировал заявление Путина об 'оккупации мероприятия Украины'

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информационный вброс российского диктатора Владимира Путина о том, что созданная литовско-польско-украинская бригада якобы готовится оккупировать западную часть Украины. Он назвал это заявление частью информационной войны.

Видео дня

Об этом Арвидас Анушаускас сказал во время общения с журналистами, сообщило издание Delfi. Он отметил, что в этой бригаде служат пять литовских офицеров.

По словам министра, "такая оценка, что пять человек оккупируют какие-то территории, выглядит бессмысленно".

"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат пять наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб", – объяснил Анушаускас.

Анушаускас призвал не забыватьо, что Кремль проводит информационную войну.

"Поэтому давайте будем понимать – дезинформация является частью информационной войны", – подчеркнул министр оборонного ведомства Литвы.

Отметим, что Путин во время обращения 21 июля заявил, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации Западной Украины.

Также Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях по отношению к бывшему Советскому Союзу и заявил, что любая агрессия против Беларуси будет считаться нападением на Россию. Путин также заявил, что западная часть Польши была "подарком" стране от Иосифа Сталина, и что Россия напомнит об этом полякам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Польше ответили на скандальное заявление Путина о том, что Сталин якобы "подарил" полякам территории после Второй мировой. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что Сталин был военным преступником, из-за которого погибли сотни тысяч польских граждан. Также в министерство иностранных дел Польши вызвали российского посла.

Ранее Москва уже разгоняла фейк о том, что Польша планирует захватить запад Украины под предлогом миротворческой миссии. Этот нарратив российской пропаганды нацелен на создание раздора между Польшей и Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!